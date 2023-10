Les voyages et les découvertes sont une seconde nature pour Jérôme. Si ses études l’ont entraîné dans la communication politique et l’audiovisuel, c’est finalement sa passion qui a guidé sa reconversion professionnelle. " En 2015, j’ai lancé mon blog voyage “Traversée d’un monde”. Au plus haut de son succès (soit avant la crise sanitaire), j’y accueillais 500.000 visiteurs par an. La même année, je suis parti au Canada faire un PVT. A mon retour et à la fin de mon contrat de collaborateur parlementaire, j’ai décidé de m’occuper à plein temps de mon blog, de profiter du voyage et d’y créer du contenu ", explique-t-il.

Du blog, Jérôme Derèze passe au papier. En 2018, il autopublie son premier livre, un guide pratique pour voyager sans se ruiner. L’ouvrage connaît un certain succès et une édition mise à jour est rééditée en 2020. Malgré le timing difficile avec la crise du covid, Jérôme Derèze ne perd pas de temps et réfléchit à son prochain écrit. Il soumet ainsi aux éditions Emons, le projet " 111 lieux en Lorraine à ne pas manquer ".