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Ukraine - Україна

Гроші, машина, формальності, життя в Бельгії: відповіді на найпрактичніші запитання, які ви собі ставите!

il y a 2 heuresTemps de lecture3 min
Par Charlotte Legrand

Ми зібрали тут посилання на купу статей, які можуть допомогти вам у вашій країні перебування. Кожна з цих статей відповідає на цілком конкретне запитання: від сортування сміттєвих баків (обов’язкове в Брюсселі!) до переїзду, покупки вживаного автомобіля чи обміну гривень: ми розкажемо все!

 

Електрика, енергія, інтернет...Як зробити?

 

Як дізнатись тариф на енергоносії | Comment connaître le tarif de l'énergie - rtbf.be

Що станеться, якщо ви не сплатите рахунок за електроенергію ? | Que se passe-t-il si on ne paie pas sa facture d’énergie ? - rtbf.be

Як укласти договір на воду в будинку | Comment ouvrir un compteur d'eau ? - rtbf.be

Як встановити інтернет вдома? | Comment installer internet à la maison ? - rtbf.be

 

Давайте поговоримо про вашу машину!

 

Де купити вживаний автомобіль ? | Où acheter un véhicule d'occasion ? - rtbf.be

Ви плануєте отримати водійське посвідчення в Бельгії? | Comment passer son permis de conduire ? - rtbf.be

Ви приїхали на машині з України. Як в усьому розібратися? - rtbf.be

А якщо ви переїдете в іншу комуну? - rtbf.be

паркуйте свій автомобіль без проблем - rtbf.be

 

 

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Гроші мають значення

 

Чому мій банківський переказ в Україну не працює? | Pourquoi mon virement bancaire vers l'Ukraine ne fonctionne-t-il pas ? - rtbf.be

Ваші гривні тепер на бельгійських рахунках | Vos hryvnias sur vos comptes belges - rtbf.be

 

Документи, адміністрація та дрібні звички у вашій країні перебування

 

Інтеграційна програма | Programme d'intégration - rtbf.be

Ви вирішили переїхати ? - rtbf.be

У вас ще немає національного реєстраційного номера в Бельгії? Ось можливе пояснення! - rtbf.be

Коммуна, що це? - rtbf.be 

Сортувати сміття - rtbf.be 

Державні свята та вихідні дні у Бельгії - rtbf.be

 

Вам сподобалось? Ви вважаєте це корисним? Ми запропонуємо вам інші статті, які висвітлюють "топ" запитань, які найчастіше задають українці в Бельгії.

© Tous droits réservés

Argent, voiture, formalités, vie en Belgique : des réponses aux questions que vous vous posez!

 

Nous avons réuni ici des liens vers un tas d'articles qui peuvent vous aider dans votre pays d'accueil. Chacun de ces articles répond à une question très concrète :du tri des poubelles (obligatoire à Bruxelles!) au déménagement, en passant par l'achat d'un véhicule d'occasion ou l'échange des hryvnias: on vous dit tout! 

 

Electricité, énergie, internet...Comment faire?

Як дізнатись тариф на енергоносії | Comment connaître le tarif de l'énergie - rtbf.be

Що станеться, якщо ви не сплатите рахунок за електроенергію ? | Que se passe-t-il si on ne paie pas sa facture d’énergie ? - rtbf.be

Як укласти договір на воду в будинку | Comment ouvrir un compteur d'eau ? - rtbf.be

Як встановити інтернет вдома? | Comment installer internet à la maison ? - rtbf.be

 

Parlons de votre voiture!

Де купити вживаний автомобіль ? | Où acheter un véhicule d'occasion ? - rtbf.be

Ви плануєте отримати водійське посвідчення в Бельгії? | Comment passer son permis de conduire ? - rtbf.be

Ви приїхали на машині з України. Як в усьому розібратися? - rtbf.be

А якщо ви переїдете в іншу комуну? - rtbf.be

паркуйте свій автомобіль без проблем - rtbf.be

 

Questions d'argent

Чому мій банківський переказ в Україну не працює? | Pourquoi mon virement bancaire vers l'Ukraine ne fonctionne-t-il pas ? - rtbf.be

Ваші гривні тепер на бельгійських рахунках | Vos hryvnias sur vos comptes belges - rtbf.be

 

Formalités, administrations et petites routines à connaître

Інтеграційна програма | Programme d'intégration - rtbf.be

Ви вирішили переїхати ? - rtbf.be

У вас ще немає національного реєстраційного номера в Бельгії? Ось можливе пояснення! - rtbf.be

Коммуна, що це? - rtbf.be 

Сортувати сміття - rtbf.be 

Державні свята та вихідні дні у Бельгії - rtbf.be

 

Ça vous a plu? Vous trouvez ça utile? Nous vous proposerons d'autres articles qui reprennent le "top" des questions que se posent le plus souvent les Ukrainiens en Belgique. A très vite!

 

 

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