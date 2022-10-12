Гроші, машина, формальності, життя в Бельгії: відповіді на найпрактичніші запитання, які ви собі ставите!

Ми зібрали тут посилання на купу статей, які можуть допомогти вам у вашій країні перебування. Кожна з цих статей відповідає на цілком конкретне запитання: від сортування сміттєвих баків (обов’язкове в Брюсселі!) до переїзду, покупки вживаного автомобіля чи обміну гривень: ми розкажемо все!

Електрика, енергія, інтернет...Як зробити?

Як дізнатись тариф на енергоносії | Comment connaître le tarif de l'énergie - rtbf.be

Що станеться, якщо ви не сплатите рахунок за електроенергію ? | Que se passe-t-il si on ne paie pas sa facture d’énergie ? - rtbf.be

Як укласти договір на воду в будинку | Comment ouvrir un compteur d'eau ? - rtbf.be

Як встановити інтернет вдома? | Comment installer internet à la maison ? - rtbf.be

Давайте поговоримо про вашу машину!

Де купити вживаний автомобіль ? | Où acheter un véhicule d'occasion ? - rtbf.be

Ви плануєте отримати водійське посвідчення в Бельгії? | Comment passer son permis de conduire ? - rtbf.be

Ви приїхали на машині з України. Як в усьому розібратися? - rtbf.be

А якщо ви переїдете в іншу комуну? - rtbf.be

паркуйте свій автомобіль без проблем - rtbf.be