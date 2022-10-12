Гроші, машина, формальності, життя в Бельгії: відповіді на найпрактичніші запитання, які ви собі ставите!

Ми зібрали тут посилання на купу статей, які можуть допомогти вам у вашій країні перебування. Кожна з цих статей відповідає на цілком конкретне запитання: від сортування сміттєвих баків (обов’язкове в Брюсселі!) до переїзду, покупки вживаного автомобіля чи обміну гривень: ми розкажемо все!
Електрика, енергія, інтернет...Як зробити?
Як дізнатись тариф на енергоносії | Comment connaître le tarif de l'énergie - rtbf.be
Що станеться, якщо ви не сплатите рахунок за електроенергію ? | Que se passe-t-il si on ne paie pas sa facture d’énergie ? - rtbf.be
Як укласти договір на воду в будинку | Comment ouvrir un compteur d'eau ? - rtbf.be
Як встановити інтернет вдома? | Comment installer internet à la maison ? - rtbf.be
Давайте поговоримо про вашу машину!
Де купити вживаний автомобіль ? | Où acheter un véhicule d'occasion ? - rtbf.be
Ви плануєте отримати водійське посвідчення в Бельгії? | Comment passer son permis de conduire ? - rtbf.be
Ви приїхали на машині з України. Як в усьому розібратися? - rtbf.be
А якщо ви переїдете в іншу комуну? - rtbf.be
паркуйте свій автомобіль без проблем - rtbf.be