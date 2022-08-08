Земля спрагла

Він називається Terra, це супутник NASA, який спостерігає та фотографує нашу блакитну планету. Колір, який ми поступово втрачаємо, судячи з фотографій, зроблених з початку літа. На фото зліва ситуація 17 червня: земля ще зелена. Праворуч ситуація цієї неділі, 7 серпня, переважає жовтий..

А якщо порівнювати з ситуацією рік тому, коли опади були особливо рясні, то це ще помітніше.

Ситуація через відсутність опадів з початку літа. 1976 рік став найекстремальнішим у цьому плані. А 2021 рік, рік тому, там ситуація була особливо вологою. Контраст між двома роками величезний.