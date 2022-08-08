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Ukraine - Україна

Земля спрагла

il y a 33 minutesTemps de lecture1 min
Par Anne-Françoise Moens

Він називається Terra, це супутник NASA, який спостерігає та фотографує нашу блакитну планету. Колір, який ми поступово втрачаємо, судячи з фотографій, зроблених з початку літа. На фото зліва ситуація 17 червня: земля ще зелена. Праворуч ситуація цієї неділі, 7 серпня, переважає жовтий..

А якщо порівнювати з ситуацією рік тому, коли опади були особливо рясні, то це ще помітніше.

Ситуація через відсутність опадів з початку літа. 1976 рік став найекстремальнішим у цьому плані. А 2021 рік, рік тому, там ситуація була особливо вологою. Контраст між двома роками величезний.

Le sol a soif

Il s’appelle Terra, c’est un satellite de la Nasa qui observe et photographie notre planète bleue. Une couleur que l’on perd petit à petit à en croire les clichés pris depuis le début de l’été.  Sur la photo à gauche, la situation au 17 juin : le sol est encore vert. À droite, la situation ce dimanche 7 août, c’est le jaune qui prédomine..

Et si l’on compare avec la situation d’il y a un an, où les précipitations ont été particulièrement abondantes, c’est encore plus visible.

Une situation due au manque de précipitations depuis le début de l’été.  L’année 1976 avait l’année la plus extrême en la matière. Et l’année 2021, il y a un an, là, la situation était particulièrement humide. Le contraste entre les deux années est immense.

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