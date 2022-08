Земля спрагла

Il s’appelle Terra, c’est un satellite de la Nasa qui observe et photographie notre planète bleue. Une couleur que l’on perd petit à petit à en croire les clichés pris depuis le début de l’été. Sur la photo à gauche, la situation au 17 juin : le sol est encore vert. À droite, la situation ce dimanche 7 août, c’est le jaune qui prédomine..

Et si l’on compare avec la situation d’il y a un an, où les précipitations ont été particulièrement abondantes, c’est encore plus visible.

Une situation due au manque de précipitations depuis le début de l’été. L’année 1976 avait l’année la plus extrême en la matière. Et l’année 2021, il y a un an, là, la situation était particulièrement humide. Le contraste entre les deux années est immense.