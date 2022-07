Катерина: діджей яка створила мікс між роботою та волонтерством

Kateryna: La DJ qui envoie de l'aide au front

RTBF Ukraine part à la rencontre d'Ukrainiens qui se mobilisent, ici, en Belgique. Nous vous proposons cette fois de faire connaissance avec Kateryna Dariy, activiste, DJ et productrice de musique house et techno. Originaire de Kyiv, elle vit à Anvers depuis 2016 et se produit dans le monde entier. Guidée par son héritage ukrainien et son esprit libre, elle propose des expériences scéniques uniques.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, Kateryna s'implique dans l'aide à son pays natal. Sa maison d'enfance, située à Irpin, a été détruite par les frappes de l'armée russe.

"J'ai peur de le dire, mais j'ai en quelque sorte conclu un pacte avec Dieu. Dieu a sauvé la vie de mes parents, alors je ferai tout pour sauver des vies au front et pour aider d'autres Ukrainiens. C'est dans cette optique que j'ai commencé à faire du bénévolat. J'ai agi de plusieurs manières. Tout d'abord, j'ai coordonné un groupe de bénévoles à Kiev qui livraient des médicaments et des produits pour différents groupes de personnes: les femmes âgées, les handicapés et ceux qui ont simplement besoin de cela, et qui ne peuvent pas sortir et acheter. C'était le premier profil. Quand c'est devenu un peu plus facile à Kyiv, j'ai contacté des représentants de la Croix-Rouge. Eux achètent des garrots qui arrêtent le sang. J'ai commencé à collecter de l'argent, via mes réseaux sociaux, pour nous procurer ce matériel. Ensuite, nous avons cherché des moyens de les acheminer jusqu'en Ukraine". Kateryna s'est engagée d'une troisième façon. "C'est de l'aide directe. Je m'occupe de certaines compagnies et de certains militaires qui sont en première ligne. Nous organisons, pour eux, l'achat de conserves. Il ne s'agit pas de boîtes de conserves comme on l'entend dans le langage courant. Ici, il s'agit de conserves de plats complets et cuisinés. Nos soldats apprécient beaucoup cette nourriture".

Kateryna espère réunir un maximum de monde au concert qu'elle interprètera le 24 août, jour de l'indépendance de l'Ukraine. Elle organise cet événement avec le soutien de Promote Ukraine.

Pour plus de détails, suivez les mises à jour sur le site Web Promote Ukraine https://www.promoteukraine.org