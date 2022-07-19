Світи Євгена: довгий шлях українця Проценка до світового подіуму

Португалія, Іспанія, Франція, а незабаром і Польща: українець Андрій Проценко, який піднявся на свій перший міжнародний подіум у віці 34 років під час стрибків у висоту на Чемпіонаті світу з легкої атлетики в Юджині в понеділок, він перетнув Європу з тих пір, як йому довелося покинути свою країну, захоплену Росією.

"Моя дочка була в маленькому селі неподалік Херсона, на іншому березі річки. 24 лютого, в день вторгнення Росії в Україну ми туди поїхали, щоб потім поїхати на західну Україну, але, на жаль, ми не встигли, тому що міст був окупований російською армією", – каже український стрибун, чия бронзова медаль є першою для його країни з тих пір, як Україна почала брати участь в чемпіонаті світу.

"Спочатку ми були відносно безпечні в цьому селі, було досить тихо. Ми думали, що залишимося. Ми боялися залишати територію, тому що не знали, де російська армія. Але згодом російська армія також окупувала це село. І ми зрозуміли, що треба виїжджати", – продовжує він. "На щастя, нам вдалося знайти дорогу. Часто ми могли йти по одній три-чотири дні, а потім росіяни її блокували. І нам доводилося шукати іншу".

Андрій Проценко разом із сім’єю, дружиною та двома маленькими дівчатками п’яти та дев’яти місяців, залишив Херсонщину в середині квітня.

"Коли я зміг виїхати з України, я поїхав до Португалії, потім до Іспанії, а зараз моя родина у Франції у родичів", – перераховує він. "Багато не брали з собою, тільки для дітей, у нас було мало місця. Але мій постачальник спорядження знайшов мені деякі речі та взуття. Після Чемпіонату світу плануємо поїхати до Польщі".

Поки йому доводилося залишатися в Україні, він сяк-так тримався у формі на полі біля хати, де жив.

"Я зробив свою власну доріжку в полі, щоб бігати, спринтувати. І я використовував садове обладнання, наприклад штангу", — пояснює він. "Але найскладніше було знайти мотивацію тренуватися, а не обладнання".

Андрій Проценко відчуває підтримку інших спортсменів, а також "людей на вулиці, які зупиняються і кажуть + Слава Україні +. Це дуже важливо".

Яке повідомлення хоче донести бронзовий призер світу? "Я боюся, що війна триватиме довго, нам дуже потрібно, щоб увесь світ допомагав Україні. Це не тільки наша війна".