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Ukraine - Україна

Світи Євгена: довгий шлях українця Проценка до світового подіуму

Андрій Проценко
il y a 6 heuresTemps de lecture3 min
Par AFP, Jâd El Nakadi, Charlotte Legrand

Португалія, Іспанія, Франція, а незабаром і Польща: українець Андрій Проценко, який піднявся на свій перший міжнародний подіум у віці 34 років під час стрибків у висоту на Чемпіонаті світу з легкої атлетики в Юджині в понеділок, він перетнув Європу з тих пір, як йому довелося покинути свою країну, захоплену Росією.

 

"Моя дочка була в маленькому селі неподалік Херсона, на іншому березі річки. 24 лютого, в день вторгнення Росії в Україну ми туди поїхали, щоб потім поїхати на західну Україну, але, на жаль, ми не встигли, тому що міст був окупований російською армією", – каже український стрибун, чия бронзова медаль є першою для його країни з тих пір, як Україна почала брати участь в чемпіонаті світу.

"Спочатку ми були відносно безпечні в цьому селі, було досить тихо. Ми думали, що залишимося. Ми боялися залишати територію, тому що не знали, де російська армія. Але згодом російська армія також окупувала це село. І ми зрозуміли, що треба виїжджати", – продовжує він. "На щастя, нам вдалося знайти дорогу. Часто ми могли йти по одній три-чотири дні, а потім росіяни її блокували. І нам доводилося шукати іншу".

Андрій Проценко разом із сім’єю, дружиною та двома маленькими дівчатками п’яти та дев’яти місяців, залишив Херсонщину в середині квітня.

"Коли я зміг виїхати з України, я поїхав до Португалії, потім до Іспанії, а зараз моя родина у Франції у родичів", – перераховує він. "Багато не брали з собою, тільки для дітей, у нас було мало місця. Але мій постачальник спорядження знайшов мені деякі речі та взуття. Після Чемпіонату світу плануємо поїхати до Польщі".

Поки йому доводилося залишатися в Україні, він сяк-так тримався у формі на полі біля хати, де жив.

"Я зробив свою власну доріжку в полі, щоб бігати, спринтувати. І я використовував садове обладнання, наприклад штангу", — пояснює він. "Але найскладніше було знайти мотивацію тренуватися, а не обладнання".

Андрій Проценко відчуває підтримку інших спортсменів, а також "людей на вулиці, які зупиняються і кажуть + Слава Україні +. Це дуже важливо".

Яке повідомлення хоче донести бронзовий призер світу? "Я боюся, що війна триватиме довго, нам дуже потрібно, щоб увесь світ допомагав Україні. Це не тільки наша війна".

Mondiaux de Eugene : le long périple de l’Ukrainien Protsenko jusqu’au podium mondial

 

Portugal, Espagne, France et bientôt Pologne : l’Ukrainien Andriy Protsenko, monté sur son premier podium international à 34 ans au saut en hauteur aux Championnats du monde d’athlétisme à Eugene lundi, a sillonné l’Europe depuis qu’il a dû quitter son pays envahi par la Russie.

"Ma fille était dans un petit village pas loin de Kherson (dans le sud du pays, ndlr), de l’autre côté de la rivière. Le 24 (février, le jour de l’invasion russe, ndlr), on y est allé (pour la récupérer) et partir dans l’ouest de l’Ukraine, mais on n’a pas eu le temps malheureusement, parce que le pont était occupé par l’armée russe", raconte le sauteur ukrainien, dont la médaille de bronze est la première pour son pays depuis le début des Mondiaux.

"Au début, on était relativement en sécurité dans ce village, c’était plutôt silencieux. On pensait rester. On avait peur de quitter la région parce qu’on ne savait pas où était l’armée russe. Mais après, l’armée russe a aussi occupé ce village. Et on a compris qu’il fallait partir", poursuit-il. "Heureusement, on a réussi à trouver une route. Souvent on pouvait en prendre une pendant trois ou quatre jours, et ensuite les Russes la bloquaient. Et il fallait en trouver une autre."

Andriy Protsenko et sa famille, sa femme et ses deux petites filles de cinq ans et neuf mois, ont fini par quitter la région de Kherson mi-avril.

"Quand j’ai pu quitter l’Ukraine, je suis allé au Portugal, ensuite en Espagne, et maintenant ma famille est en France avec des proches", énumère-t-il. "On n’a pas pris grand-chose avec nous, juste pour les enfants, on n’avait pas beaucoup de place. Mais mon équipementier m’a trouvé des affaires et des chaussures. Après les Mondiaux, on prévoit d’aller en Pologne."

Tant qu’il a dû rester en Ukraine, il s’est maintenu en forme tant bien que mal dans un champ à côté de la maison qu’il habitait.

"J’ai fait ma propre piste dans un champ pour courir, faire du sprint. Et j’ai utilisé du matériel de jardin comme une barre de musculation", explique-t-il. "Mais le plus difficile, c’était de trouver la motivation de s’entraîner, plus que le matériel."

A Eugene, Andriy Protsenko sent le soutien des autres athlètes, mais aussi "des gens dans la rue, qui s’arrêtent et disent + Gloire à l’Ukraine +. C’est très important."

Quel message veut faire passer le médaillé de bronze mondial ? "J’ai peur que la guerre dure longtemps, on a vraiment besoin que le monde entier aide l’Ukraine. Ce n’est pas seulement notre guerre."

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