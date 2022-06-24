Чи дійсні Українські водійські права всюди в ЄС?

Європейська комісія пропонує українцям, які перебувають під тимчасовим захистом у країні-члені, не переоформлювати водійські права. Що вони не повинні ні обмінювати їх, ні пересдавати іспит.

Це питання особливо актуальне для далекобійників, які перевозять вантажі з України або в Україну. Ми думаємо, зокрема, про каші та їжу, яка стала вирішальною!

"Перевізники повинні мати можливість продовжувати свою роботу, не зазнаючи тривалих адміністративних конфузів", - заявив єврокомісар з транспорту.

Також обговорювалося питання "свідоцтва про професійну компетентність". Це назва, доступна водіям вантажівок і автобусів.

Комісія пропонує поширити термін дії сертифіката, виданого в Україні, на весь Європейський Союз за умови, що водії пройдуть короткий курс та здають іспит.

Тому все це залишається в стані пропозиції. Така процедура в Європейському Союзі: Європейський парламент і Рада тепер мають дати свою згоду, щоб захід набув чинності.