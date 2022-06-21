Що сьогодні в новинах ?

Бельгійські діти, які були в Сирії - щойно повернулися додому! Минулої ночі репатріували 16 дітей та їхніх 6 матерів. Усі вони були ув'язнені в таборі після падіння Ісламської держави... Усі матері також були безпосередньо поміщені у в'язницю після прибуття до Бельгії - за участь у діяльності терористичного угруповання. Діти, яким не виповнилося 12 років, будуть під наглядом лікарів. За висновками місії, усі вони були утримувані в нелюдських умовах, у сирійському таборі. Батьки-чоловіки-джихадисти залишаться в Сирії. Таку ж репатріацію організували минулого літа.

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Будьте обережні, якщо вам доведеться сісти на літак в аеропорту Брюсселя. Сьогодні і завтра бажано прибути на рейси в межах Шенгену за 2 години наперед, а на рейси за межами Шенгену – за 3 години, оскільки натовп буде більше, ніж зазвичай. Таким чином можливо компенсувати страйк у понеділок коли жоден літак не вилитів з аеропорту Завентем.

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Ця досить дивна інформація...Російський журналіст продає свою Нобелівську премію миру, щоб... допомогти Україні. Дмитро Муратов - редактор і засновник однієї з останніх російських незалежних газет - зумів продати її за 103 мільйони і 500 тисяч доларів. Конверт буде переданий програмі ЮНІСЕФ, яка допомагає українським дітям, переміщеним через війну.

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І не забудьте привітати сонце у вівторок!...якщо це вам щось говорить , то ви напевно шанувальник йоги! 21 червня – Міжнародний день йоги. У великих містах ви можете зустріти людей, які займаються йогою на свіжому повітрі.

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Саме в цей чудовий приємний день у Бельгії починається літо. Так, 21 червня починається сезон. Погода обіцяє бути сонячною, лише подекуди з невеликими хмарами. Наприкінці дня з Франції підуть грози. Вони торкнуться провінцій Ено, Намюр і Люксембург. В інших місцях, у Брюсселі, у Фландрії, не варто боятися. Температура знову почне зростати. Від 19 до 25°C.

У середу візьміть сонцезахисний крем і капелюхи на весь день. Погода буде чудовою. З блакитним небом, і температурою від 24 до 28 градусів. За свіжістю...вирушайте на узбережжя. Там Буде лише 21 градус!