Новини цього понеділка

Горять сміттєві баки, з траси загального користування стріляють феєрверки

Бійки з бельгійською поліцією…

Останніми тижнями ці сцени наробили "шуму" у соцмережах... Ніби це була гонка за "лайками" та підписниками...

Правоохоронці намагаються зрозуміти, чому саме вони стали об’єктом неодноразових провокацій… Якщо це щойно увійшло в моду, чи за цими відео є інші мотиви…

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У Франції ми проголосували цієї неділі. Але що це було за голосування! Цього разу це було не для обрання президента.

Це парламентські вибори, і вони проходять у два тури.

Наразі лідирують табір Еммануеля Макрона та Ліві.

Але що ми особливо помітили під час цього першого туру, так це рекордне утримання. Більше ніж один із двох французьких виборців залишився вдома, а не йшов голосувати!