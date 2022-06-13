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Ukraine - Україна

Новини цього понеділка

Новини цього понеділка
il y a 2 heures1 min
Par Charlotte Legrand

Чи зможе фабрика Ferrero в Арлоні знову почати виробляти свої знамениті шоколадні яйця?

Рішення має прийняти сьогодні. Інспектори знаходяться на місці в Арлоні, щоб перевірити установки.

На кону майбутнє компанії Ferrero не працює більше 2 місяців. Так як у цукерках Kinder були виявлені бактерії сальмонели.

 

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Горять сміттєві баки, з траси загального користування стріляють феєрверки

Бійки з бельгійською поліцією…

Останніми тижнями ці сцени наробили "шуму" у соцмережах... Ніби це була гонка за "лайками" та підписниками...

Правоохоронці намагаються зрозуміти, чому саме вони стали об’єктом неодноразових провокацій… Якщо це щойно увійшло в моду, чи за цими відео є інші мотиви…

 

***

 

У Франції ми проголосували цієї неділі. Але що це було за голосування! Цього разу це було не для обрання президента.

Це парламентські вибори, і вони проходять у два тури.

Наразі лідирують табір Еммануеля Макрона та Ліві.

Але що ми особливо помітили під час цього першого туру, так це рекордне утримання. Більше ніж один із двох французьких виборців залишився вдома, а не йшов голосувати!

 

AFP

Подорож короля Філіпа і королеви Матільди до Конго добігає кінця.

Вчора вони були на сході країни, в Букаву. Вони зустріли лікаря Дениса Муквеге. Людина, яка лікує жінок, отримав Нобелівську премію миру. Відомо, що цей лікар лікує жертв сексуального насильства

 

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Також, цього тижня ртуть підніметься.

З хвилею спеки з Іспанії, де вчора було до 43 градусів.

Такі високі температури наближаються до нас. У п’ятницю температура повітря перевищить 30 градусів. Про це я розповім у прогнозі погоди...

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Cet article s'adresse en priorité aux personnes arrivées d'Ukraine depuis le début de la guerre. Nous leur donnons quelques repères d'actualité, belge et européenne. 

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