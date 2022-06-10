Чим зайнятися в ці вихідні?

Брюссель:

Останні вихідні "Вояж в Алжирі" в Музеї образотворчого мистецтва в Брюсселі. На цій виставці представлені малюнки, картини та фотографії бельгійського художника Анрі Евенеполя, зроблені під час його подорожі до Алжиру наприкінці 19 століття. До цієї неділі з 10:00 до 17:00 експонуються сотні фотографій, а також десятки картин і ескізів.

Цієї суботи 11 в Евері о 15:00 відбудеться конференція та дегустація шоколаду в Musée du Moulin et de l'Alimentation. Можливість відкрити походження шоколаду, а особливо скуштувати його! Вхід вільний.

Антверпен:

У цю неділю з 12:00 до 17:00 у Мехелені, на Veemarkt, відбудеться Holi-Festival of Colours. Концепція індійського походження полягає в тому, щоб кидати кольоровий порошок, танцюючи разом. Прекрасний день, сповнений фарб, музики та посмішок. Все безкоштовний вхід.

Східна Фландрія:

Перший фестиваль Foodtruck прибуває в Гердерсем, поблизу Алста. Фестиваль проходить у суботу з 10:00 до 21:00 та в неділю з 11:00 до 20:00. Мексиканські буріто, в’єтнамські спринг-ролли, американські бургери, тайські фрикадельки, мохіто тощо. у дружній атмосфері, анімовані діджеями. Вхід вільний.

А для найсміливіших, цієї неділі, напрямок Ronse (французькою Renaix). У суботу з 15:00 містом гулятиме оркестр, а о 17:00 – меса, яку проведе український священик. Але головне – неділя: Le Fiertel. Це 32,6 км пішки навколо Ronse. Протягом усього курсу ми згадуємо важливі епізоди регіону.

Західна Фландрія:

Double You Be Flat — це особливий цирк, який відбудеться в Остенде в неділю 12 о 16:30. П’ять гібридних артистів поділяють 2 сцени, розділені стіною. Кожен глядач по-різному переживає це циркове шоу.

Ено:

Це Doudou in Mons, дуже відомий традиційний фестиваль у Бельгії. Анімації, концерти, ринки, ярмарок і пиво будуть слідувати один за одним протягом вихідних і до вечора вівторка, закриті феєрверком. Більше інформації про подію дивіться в нашій статті:

Цієї суботи в Гуї-ле-П'єтоні проходить фестиваль печворку. Протягом дня на вулиці Rue de la Station проходять творчі майстер-класи, заходи, ігри, шоу, концерти та інші вистави. Під час цього безкоштовного свята можуть розважитися і батьки, і діти.

Валлонський Брабант:

Село Латуй поблизу Жодуня оживає на всі вихідні. Мешканці відкривають перед вами свої двері, щоб відкрити для себе свій світ: пристрасть, мистецьку роботу, хобі, колекції, сади тощо. У програмі: прогулянки, шоу та зустрічі. Безкоштовний вхід.

пробка:

Boulangerie de Huy вітає вас цієї суботи з 10:00 до 18:00 на дегустації органічних, кустарних і безвідходних продуктів. Вам також пояснюють кроки, які необхідно виконати, щоб досягти "нульових відходів".

Ви також можете прогулятися вулицями Сераінга, де вшановують митців утворення, поєднуючи всі дисципліни: скульптори, художники, дизайнери, ілюстратори, фотографи, поети, музиканти, актори... Сто художників чекають на вас по всьому місту. .

Франція:

У Дюнкерку це перший ярмарок аперитивів. За вхід 5 євро (безкоштовний для дітей до 12 років) ви можете відкрити та скуштувати все, що пов’язано з аперитивом: закуски, напої, ігри тощо. Доповнять атмосферу музичні розваги, петанк у приміщенні та скульптори з льоду та овочів.