Що таке агентство соціальної нерухомості?

Якщо ви шукаєте житло в Бельгії, CPAS, можливо, розповіла вам про "AIS", агентства соціальної нерухомості.

Це об’єднання, які хочуть допомогти малозабезпеченим людям, пропонуючи їм якісне житло.

Як вони працюють?

"АІС" укладає договори з власниками. Вони погоджуються здавати свій будинок, свою квартиру за помірну орендну плату, щоб це було корисним для людей або сімей, які опинилися в нестабільному становищі. Саме кількість кімнат загалом визначає висоту орендної плати.

Тоді власник більше не може вибирати, кому здавати своє майно! Він довіряє це АІС, а саме вона призначатиме людям, які мають матеріальні труднощі. Саме вона буде керувати протягом усього терміну оренди відносинами з орендарями та будь-яким ремонтом.

Де знаходяться агентства соціального житла?

Вони є по всій країні. Брюссельська AIS управляє приблизно 6800 одиницями житла і об’єднані у федерацію (FEDAIS - Fédération des Agences Imobilières Sociales)

У регіоні Валлонії є 33 AIS, які разом управляють майже 8000 одиницями житла. Посилання: Зв'яжіться з AIS - Contactez une AIS - UWAIS

Система також існує у Фландрії. Там агенції соціального житла називаються "Sociaal Verhuur Kantoor" (SVK). Посилання: Verhuren aan een sociaal verhuurkantoor / VMSW

Як швидко я можу отримати житло?

Важко сказати ! Це залежить від того, куди ви шукаєте, черги в AIS або ступеня терміновості, в якій перебувають сім’ї.