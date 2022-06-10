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Що таке агентство соціальної нерухомості?

Що таке агентство соціальної нерухомості?
il y a 39 minutes2 min
Par Charlotte Legrand

Якщо ви шукаєте житло в Бельгії, CPAS, можливо, розповіла вам про "AIS", агентства соціальної нерухомості.

Це об’єднання, які хочуть допомогти малозабезпеченим людям, пропонуючи їм якісне житло.

Як вони працюють?

"АІС" укладає договори з власниками. Вони погоджуються здавати свій будинок, свою квартиру за помірну орендну плату, щоб це було корисним для людей або сімей, які опинилися в нестабільному становищі. Саме кількість кімнат загалом визначає висоту орендної плати.

Тоді власник більше не може вибирати, кому здавати своє майно! Він довіряє це АІС, а саме вона призначатиме людям, які мають матеріальні труднощі. Саме вона буде керувати протягом усього терміну оренди відносинами з орендарями та будь-яким ремонтом.

Де знаходяться агентства соціального житла?

Вони є по всій країні. Брюссельська AIS управляє приблизно 6800 одиницями житла і об’єднані у федерацію (FEDAIS - Fédération des Agences Imobilières Sociales)

У регіоні Валлонії є 33 AIS, які разом управляють майже 8000 одиницями житла. Посилання: Зв'яжіться з AIS - Contactez une AIS - UWAIS

Система також існує у Фландрії. Там агенції соціального житла називаються "Sociaal Verhuur Kantoor" (SVK). Посилання: Verhuren aan een sociaal verhuurkantoor / VMSW

Як швидко я можу отримати житло?

Важко сказати ! Це залежить від того, куди ви шукаєте, черги в AIS або ступеня терміновості, в якій перебувають сім’ї.

Cet article en français...

C’est quoi une agence immobilière sociale ?

Si vous cherchez un logement en Belgique, le CPAS vous a peut-être parlé des " AIS ", les Agences immobilières sociales. Ce sont des associations qui veulent aider les personnes à faible revenu, en leur proposant des logements de qualité.

Comment fonctionnent-elles ?

Les " AIS " agissent comme des intermédiaires. Elles concluent des accords avec des propriétaires. Ceux-ci acceptent de louer leur maison, leur appartement, à un loyer modéré, pour que cela puisse bénéficier à des personnes ou des familles en situation précaire. C’est le nombre de chambres qui détermine généralement la hauteur du loyer.

Ensuite, le propriétaire ne peut plus choisir à qui il va louer son bien ! Il le confie à l’AIS, et c’est elle qui va l’attribuer à des personnes qui ont des difficultés financières. C’est elle aussi qui va gérer, pendant toute la durée du bail, les relations avec les locataires et les éventuelles réparations.

Où trouve-t-on des agences immobilières sociales ?

Il y en a un peu partout dans le pays. Les AIS bruxelloises gèrent environ 6800 logements et sont regroupées au sein d’une fédération (lien : la fedais).  

En Région wallonne on compte 33 AIS, qui gèrent ensemble près de 8000 logements. (Lien : Contactez une AIS - UWAIS)

Le système existe aussi en Flandre. Là-bas, les agences immobilières sociales sont appelées " Sociaal Verhuur Kantoor " (SVK) (lien : Verhuren aan een sociaal verhuurkantoor / VMSW)

Dans quels délais peut-on obtenir un logement ?

Difficile à dire ! Cela dépend de l’endroit où on recherche, de la file d’attente à l’AIS, ou du degré d’urgence dans lequel se trouvent les candidats.

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