Що таке агентство соціальної нерухомості?

Cet article en français...

C’est quoi une agence immobilière sociale ?

Si vous cherchez un logement en Belgique, le CPAS vous a peut-être parlé des " AIS ", les Agences immobilières sociales. Ce sont des associations qui veulent aider les personnes à faible revenu, en leur proposant des logements de qualité.

Comment fonctionnent-elles ?

Les " AIS " agissent comme des intermédiaires. Elles concluent des accords avec des propriétaires. Ceux-ci acceptent de louer leur maison, leur appartement, à un loyer modéré, pour que cela puisse bénéficier à des personnes ou des familles en situation précaire. C’est le nombre de chambres qui détermine généralement la hauteur du loyer.

Ensuite, le propriétaire ne peut plus choisir à qui il va louer son bien ! Il le confie à l’AIS, et c’est elle qui va l’attribuer à des personnes qui ont des difficultés financières. C’est elle aussi qui va gérer, pendant toute la durée du bail, les relations avec les locataires et les éventuelles réparations.

Où trouve-t-on des agences immobilières sociales ?

Il y en a un peu partout dans le pays. Les AIS bruxelloises gèrent environ 6800 logements et sont regroupées au sein d’une fédération (lien : la fedais).

En Région wallonne on compte 33 AIS, qui gèrent ensemble près de 8000 logements. (Lien : Contactez une AIS - UWAIS)

Le système existe aussi en Flandre. Là-bas, les agences immobilières sociales sont appelées " Sociaal Verhuur Kantoor " (SVK) (lien : Verhuren aan een sociaal verhuurkantoor / VMSW)

Dans quels délais peut-on obtenir un logement ?

Difficile à dire ! Cela dépend de l’endroit où on recherche, de la file d’attente à l’AIS, ou du degré d’urgence dans lequel se trouvent les candidats.