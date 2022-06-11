Нівель: інтеграційна діяльність для українців

Поки батьки веселяться у весільній залі, діти граються на сонечку в монастирі ратуші. Наразі для них немає уроків французької мови. Оскільки всім їм менше 8 років, команда придумала для них відповідні заняття: пошук скарбів, малювання, групові ігри. Кінотеатр Ciné 4 у Нівелі також пропонує їм трансляцію мультфільму "Космічний джем 2" (українською мовою). Слідом за невеликим чаюванням у ратуші.

Тут ми зустрічаємо Світлану. Вона працює координатором некомерційної організації CSC Les Hirondelles. Вона сама є біженкою і живе з родиною в Бельгії. Вже в Україні Світлана координувала проект для жінок. Для неї це найменше, що ви можете зробити, щоб принести її знання сюди, на службу її співвітчизникам.

На першій зустрічі, в якій брала участь, Світлана познайомилася з Олесею Дякун. Саме вона заснувала асоціацію. "Я не українка", – пояснює вона нам. "Це громадянство має мій чоловік. Я з Казахстану". Вони активно працюю в Нівелі, а також у Шарлеруа (по вівторках). "Наша мета – допомогти українцям інтегруватися в бельгійське суспільство. Ми також допомагаємо їм вивчити основи французької мови". У "Ластівки" атмосфера радісна. Коли українці збираються разом, це щоб добре провести час, чи то розмови, співи, приготування їжі, малювання... Стільки майстер-класів, які дозволяють відволіктися від справ, коли знаходиш, що час пливе трохи довго. Деякі з учасників скажуть, що хочуть повернутися в Україну. Але ситуація на даний момент не зовсім підходить для цього…

Некомерційна організація Les Hirondelles має сторінку у Facebook: https://www.facebook.com/cschirondelles