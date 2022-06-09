Які новини в Бельгії ?

Іспити скасували через нестачу вчителів: сценарій повторюється в школах наприкінці року. У класів просто не вистачало часу для вивчення матеріалу. Директори чекають нових заходів для подолання дефіциту вчителів. Щодо маленьких школярів, тих, кому близько 12 років і вчиться в 6-му класі, то це стрес. Але з іншої причини.

Всього за тиждень вони мають пройти CEB. Це атестат, що означає закінчення початкової школи. І дозволяє продовжити навчання в середній школі.

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У Брюсселі щойно створили особливе місце. Найперша "орендована кімната". Для споживання наркотиків в контрольованому місці, з допомогою навколо. На думку професіоналів, це має переваги. Для здоров’я людей, які вживають наркотики. Надати їм необхідну соціально-психологічну допомогу. А також запропонувати їм заходи. Таке приміщення існує в Льєжі вже кілька років, і результати позитивні.