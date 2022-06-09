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Ukraine - Україна

Які новини в Бельгії ?

Які новини в Бельгії ?
il y a 2 heures1 min
Par Charlotte Legrand

Гарні новини для молоді та літніх людей, які подорожують на автобусі Валлонією. Вони повинні мати можливість їздити автобусом майже безкоштовно з початку навчального року у вересні.

Їхня підписка на TEC буде коштувати 1 євро на місяць. Це стосується 18-24-річних та 65-річних і старше. Захід був уже запланований. Але уряд Валлонії хоче застосувати його раніше, ніж очікувалося. 

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Іспити скасували через нестачу вчителів: сценарій повторюється в школах наприкінці року. У класів просто не вистачало часу для вивчення матеріалу. Директори чекають нових заходів для подолання дефіциту вчителів. Щодо маленьких школярів, тих, кому близько 12 років і вчиться в 6-му класі, то це стрес. Але з іншої причини.

Всього за тиждень вони мають пройти CEB. Це атестат, що означає закінчення початкової школи. І дозволяє продовжити навчання в середній школі.

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У Брюсселі щойно створили особливе місце. Найперша "орендована кімната". Для споживання наркотиків в контрольованому місці, з допомогою навколо. На думку професіоналів, це має переваги. Для здоров’я людей, які вживають наркотики. Надати їм необхідну соціально-психологічну допомогу. А також запропонувати їм заходи. Таке приміщення існує в Льєжі вже кілька років, і результати позитивні. 

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Нарешті! Червоні дияволи розважали своїх прихильників. Збірна Бельгії з футболу зустрілася з Польщею у середу в матчі Ліги націй. Матч відзначений лавиною голів: 6-1! Нічого спільного з катастрофічним матчем минулої п’ятниці проти Нідерландів. "Червоні дияволи", здається, на даний момент здатні як на гірше, так і на найкраще

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У четвер погода буде мінливою: хмари, дощі та сонячні погоди. Сонце в основному надаватиме свої промені та невелику м’якість моря, а також заходу країни. Що стосується температур, то максимальна буде досягати 20°C. Така ж картина і в п’ятницю, коли небо знову обіцяє бути дуже хмарним, супроводжуваним періодами невеликого дощу. Вихідні пройдуть спокійно, температура підніметься до 24°C. 

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Cet article s'adresse en priorité aux populations arrivées d'Ukraine depuis le début du conflit. Nous leur donnons ici quelques repères d'actualité et la météo à attendre ce jeudi 9 juin.

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