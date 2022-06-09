Скільки українців прибуло до Бельгії?

У Бельгії статистичне управ ління веде дуже точні обліки кількості українців, які прибули на територію з початку війни.

Наразі їх трохи більше 45 000, які отримали "тимчасовий захист". Він продовжує збільшуватися з кожним днем, але вже не так, як у березні! У той час у Heysel реєструвалося більше 2000 людей. Зараз вона коливається від 100 до 300 осіб.

У будь-якому випадку цифри показують, що ми значно нижче того, що було оголошено на початку кризи. Очікувалося, що Бельгія прийме до 200 тис. українців, які втікають від війни. Їх буде максимум 80 тисяч, зазначає сьогодні влада.

Також ми знаємо більше про профіль українців, які живуть у Бельгії

2/3 переселенців – жінки. 2/3 також дорослі.

Зараз на території перебуває 750 неповнолітніх без супроводу. А деякі дуже молоді. Іноді їм менше 3 років.

Що стосується житла, то вам часто вдавалося самостійно знайти житло. 3/4 з вас не зверталися за допомогою до влади.

Cet article s'adresse en priorité aux personnes arrivées d'Ukraine suite au déclenchement du conflit. Nous faisons le point sur le nombre de réfugiés présents sur le territoire, ainsi que leur profil.