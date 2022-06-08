Цікаві новини цієї среди

У той час, коли ціни на бензин і дизельне паливо зростають. Сьогодні депутати Європарламенту голосують за майбутнє бензинових, дизельних та гібридних автомобілів. Їх можуть заборонити до продажу вже в 2035 році. Ця заборона стосуватиметься лише нових автомобілів. Але це було б величезне промислове зрушення

Міністр закордонних справ Росії перебуває в Туреччині. В основі цієї зустрічі: створення гуманітарних коридорів на морі. З метою полегшення експорту зерна. Туреччина пропонує супроводжувати кораблі, щоб уникнути мін. Звільнення запасів зерна дозволило б уникнути глобальної продовольчої кризи