Цікаві новини цієї среди

Ми забуваємо печиво і відкушуємо гарне яблуко на 10 ранку. У цілій серії шкіл учні тепер мають право на суп і фрукти. Це пілотний проект. Це також спосіб допомогти батькам оплатити витрати на життя. Але Валлонія хоче запропонувати здорові закуски більшій кількості студентів. У Бельгії показники ожиріння не дуже хороші. 15% підлітків 11-18 років мають зайву вагу. І 4% з них страждають на ожиріння. Пандемія з цим пов’язана. Менше активності, відпочинку, більше малорухливого способу життя. Все це не допомогло.
У той час, коли ціни на бензин і дизельне паливо зростають. Сьогодні депутати Європарламенту голосують за майбутнє бензинових, дизельних та гібридних автомобілів. Їх можуть заборонити до продажу вже в 2035 році. Ця заборона стосуватиметься лише нових автомобілів. Але це було б величезне промислове зрушення
Міністр закордонних справ Росії перебуває в Туреччині. В основі цієї зустрічі: створення гуманітарних коридорів на морі. З метою полегшення експорту зерна. Туреччина пропонує супроводжувати кораблі, щоб уникнути мін. Звільнення запасів зерна дозволило б уникнути глобальної продовольчої кризи
Нарешті любителі кіно... або динозаври ричать від задоволення! У середу вийде новий "Світ Юрського періоду". Це одна з суперпродукції літа. Ми, звичайно, не розповімо вам усього, але... знайте, що в цьому 6-му епізоді динозаври живуть з нами! Дивіться на великому екрані сьогодні!
Не страшна погода в середині тижня в Бельгії! За винятком, можливо, коли ти жаба і тобі подобається дощ. Тому що доведеться розраховувати на поєднання злив, іноді дуже сильних та прояснень. Усе буде всіяне хмарами та вітром! Максимум 14 в Арденнах 18 на морі 20 на заході та в центрі країни.
Cet article s'adresse en priorité aux personnes déplacées d'Ukraine. Nous leur proposons un petit résumé de l'actualité du jour.