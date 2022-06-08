Остерігайтеся кліщів: що робити при укусі?

Настали прекрасні дні… кліщі також… Як і кожного року, ці маленькі створіння отримують задоволення, харчуючись нашою кров’ю. І це не без небезпеки. У середньому в Бельгії 1 з 6 кліщів є переносниками бактерій Лайма. Ця хвороба вражає 12 000 бельгійців щороку. Це може мати серйозні наслідки, якщо його вчасно не виявити.

Отже, як захиститися від кліщів? Ось кілька порад.

Є репеленти. Але найкраща порада – добре прикрити руки і ноги, якщо ви починаєте прогулянку в лісі, або сеанс садівництва, також варто пам’ятати, що кліщі можуть бути і у великих та маленьких парках, тому будьте обережні на прогулянках. Великі кущі, висока трава, та великі дерева більш привабливі для кліщів, тому уникайте таких місць.

Після повернення ретельний огляд виявить того чи іншого кліща. Вони люблять гарячі ділянки тіла, складки пахв, задню частину колін...

Якщо кліщ помічений, його потрібно видалити якомога швидше, одним рухом. В ідеалі — пінцетом для кліщів. А потім спостерігайте, спостерігайте за місцем укусу. Якщо утворюється червоне кільце, якщо у вас є симптоми, схожі на грип, зверніться до лікаря. За словами фахівців, з року в рік кількість кліщів збільшується. У цей час їх буде особливо багато. Всі ці поради, очевидно, також стурбовані тваринами!

Cet article s'adresse prioritairement aux personnes déplacées d'Ukraine. Nous leur parlons d'une recrudescence des tiques, à cette période de l'année, et des manières de s'en protéger.