Хто найкраще відповів у цій вікторині про Бельгію?

Як і щосереди, ми пропонуємо вам нову загальну вікторину про країну перебування!

Історія, туризм, економіка, гастрономія, знаменитості...

Перевірте свої знання за допомогою цих 10 запитань. Деякі відповіді вас здивують! Ми робимо ставку?