Хто найкраще відповів у цій вікторині про Бельгію?

Як і щосереди, ми пропонуємо вам нову загальну вікторину про країну перебування!
Історія, туризм, економіка, гастрономія, знаменитості...
Перевірте свої знання за допомогою цих 10 запитань. Деякі відповіді вас здивують! Ми робимо ставку?
Ukraine - Україна
Як і щосереди, ми пропонуємо вам нову загальну вікторину про країну перебування!
Історія, туризм, економіка, гастрономія, знаменитості...
Перевірте свої знання за допомогою цих 10 запитань. Деякі відповіді вас здивують! Ми робимо ставку?
Ce quiz s’adresse en priorité aux personnes arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Nous leur proposons de tester leurs connaissances sur la Belgique, au travers de 15 questions de culture générale.