Чи є ще час для вступу до університету?

Це питання, яке може задати деякі з вас!

Відповідь: так, якщо ви покинули Україну та зараз користуєтеся тимчасовим захистом, то ви студент, "асимільований" до бельгійських студентів. Ви маєте ті самі права, що й бельгійці. Тому ви все ще можете вступити до бельгійського університету в найближчі тижні. Фактично кінцевий термін реєстрації – 30 вересня.

Здається, далеко, але зверніть увагу на кілька речей. Деякі кроки можуть зайняти час.

Спочатку вам потрібно буде надати "файл" для вступу. Він повинен містити документи, що посвідчують особу, підтвердження вашого статусу. Університет також запитує у вас попередні дипломи. Якщо вони написані не французькою чи англійською, ці документи доведеться перекласти.

Також зверніть увагу на еквівалентність дипломів, яка може знадобитися. Існують служби, що спеціалізуються на еквівалентах. Цей процес вимагає часу, його не слід робити в останній момент.

Cet article s'adresse en priorité aux personnes arrivées d'Ukraine. Nous leur parlons ici des possibilités de s'inscrire à l'université, et à quelles conditions, lorsque l'on bénéficie de la protection temporaire.