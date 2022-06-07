У Марсінель буде знищено "Будинок жаху"

Сьогодні вранці на місце прибули бульдозери. Цей будинок належав Марку Дютру, сумновідомій людині з Бельгії. З 1996 року він перебуває у в’язниці за викрадення, секвестр і зґвалтування 6 маленьких дівчаток.

Коли в Бельгії спалахнула справа Дютру, обличчя монстра Марсінель стало відоме всьому світу. Він уже був у суді за зґвалтування неповнолітніх. За допомогою дружини та кількох спільників він йде ще далі: викрадає дітей та молодих дівчат з різних куточків країни. Потім він ховає їх у підвалі будинку.

У серпні 1996 року Дютру зізнався і дозволив звільнити Сабіну і Летицію, які перебували в полоні протягом двох місяців. Тіла ще чотирьох загиблих знайдуть потім слідчі.

26 років потому справа Дютру все ще хвилює Бельгію, але сторінка перегорнута. Замість будинку розміститься сквер пам’яті загиблих. Мешканці раді бачити, як він зникає, щоб нарешті забути. Потерпілі, зі свого боку, просили, щоб підвал залишився недоторканим, щоб продовжувати свою роль у судовій справі.

Cet article s'adresse en priorité aux populations arrivées d'Ukraine depuis le début du conflit. Nous leur parlons de la maison de Marc Dutroux, qui est en cours de démolition.