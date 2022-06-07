Які новини в Бельгії цього вівторка?

Бельгійські суверени в подорожі. Філіп і Матільда ​​розпочинають тижневий державний візит до Демократичної Республіки Конго. Це важлива і символічна подорож, адже Конго – колишня бельгійська колонія.

Бажання – відродити відносини між двома країнами. Відносини, які іноді були напруженими. Конголезці критикують Бельгію за її ставлення під час колоніального періоду.

І поки король перебуває в Конго, Астрід, сестра короля, також перебуває на місії. Економічна місія в Атланті, США. У супроводі багатьох підприємців. Вони намагатимуться виграти контракти. Зробіть Бельгію відомою, і не лише своїми флагманськими продуктами, такими як шоколад, пиво, ліки. Але також, наприклад, для відеоігор.