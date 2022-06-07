Які новини в Бельгії цього вівторка?

Ви могли бути затоплені цими вихідними. У окремих регіонах країни: у регіонах Льєж, Намюр, Хесбай... зсуви вкрили дороги, пошкодили будинки. Причина: сильні шторми. Менш серйозно, ніж у Франції, де були жертви. Але достатньо, щоб позбавити житла десятки мешканців. Довелося переселити мешканців будинку. У деяких містах країни пожежники все ще користуються великим попитом.
Бельгійські суверени в подорожі. Філіп і Матільда розпочинають тижневий державний візит до Демократичної Республіки Конго. Це важлива і символічна подорож, адже Конго – колишня бельгійська колонія.
Бажання – відродити відносини між двома країнами. Відносини, які іноді були напруженими. Конголезці критикують Бельгію за її ставлення під час колоніального періоду.
І поки король перебуває в Конго, Астрід, сестра короля, також перебуває на місії. Економічна місія в Атланті, США. У супроводі багатьох підприємців. Вони намагатимуться виграти контракти. Зробіть Бельгію відомою, і не лише своїми флагманськими продуктами, такими як шоколад, пиво, ліки. Але також, наприклад, для відеоігор.
У Марсінель, поблизу Шарлеруа, перегортається сторінка. Той, кого прозвали "будинком жаху", зникне. Це невеликий будинок, в якому молодих дівчат 25 років тому викрав чоловік на ім’я Марк Дютру. Зараз він у в'язниці. У 1996 році він викрав Джулі, Меліссу. Потім Енн, Ефдже. Сабіна, Летиція. Усі вони залишилися в підвалах будинку. Замкнений у крихітному місці. Зґвалтував. І вбили, за 4 з них.
Цього вівторка прибули бульдозери, щоб зруйнувати будівлю. Його замінить сад пам’яті. Але підвал залишиться, за бажанням батьків загиблих.
Нарешті у спорті хороші новини для київського мотоцикліста Іллі Михальчика. Саме він у ці вихідні піднявся на першу сходинку п’єдесталу пошани на Гран-прі Мото де Франкоршам. Пропонуємо вам його інтерв’ю на RTBF Україна. Вітаємо цього 25-річного спортсмена та команду BMW!