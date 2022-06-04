Український гонщик на чемпіонаті світу з мотоциклів

"Перемога" слово яке має, велике значення в цей час для українців. Представники спорту та музиканти, присвячують свої перемоги всім українцям, тому нам треба підтримувати їх зараз як ніколи. У ці вихідні 39 мотоциклів змагатимуться у 24-годинних перегонах на трасі Спа-Франкоршам. Кожен мотоцикл належить команді з трьох гонщиків. Серед усіх цих водіїв – українець Ілля Михальчук, у якого ми опитали про його професійне життя.
Іллі Михальчуку 25 років, з самого дитинства він почав цікавитись мотогонками, якими в той час займався його батько. Все життя він тренувався в Києві, і вже з 2012 року почав брати учать в змаганнях, а з 2018 року виступає з бельгійською командою, а у 2018 та 2019 роках виграв міжнародний чемпіонат Німеччини. Зараз з цією ж командою виступає в перегонах на витривалість.
"Перемога" слово яке має, велике значення в цей час для українців. Представники спорту та музиканти, присвячують свої перемоги всім українцям, тому нам треба підтримувати їх зараз як ніколи. У ці вихідні 39 мотоциклів змагатимуться у 24-годинних перегонах на трасі Спа-Франкоршам. Кожен мотоцикл належить команді з трьох гонщиків. Серед усіх цих водіїв – українець Ілля Михальчук, у якого ми опитали про його професійне життя.
Зараз він живе в Іспанії зі своєю дружиною, яка також приїхала з ним до Бельгії, щоб підтримати його. Але для Іллі його дім у Києві. Там усі його друзі та родичі, і натомість він мріє повернутися до Києва.
Пропоную послухати Іллю, його настрій, та відчуття від змагання яке відбудеться вже завтра:
"Сьогодні на тренуванні, ми посіли друге місце, але в нас була запинка, з тим, що наш перший учасник, їздив на новій гумі, а всі інші учасники нашої команди БМВ, їздили на гумі, яку вже використовували. Я думаю лідером є Susuki, у них постійно хороша техніка, але в цьому році лідерами виступають "Старі гравці", BMW, SUSUKI, наприклад."
Всі хто хочу підтримати нашого спортсмена, може придбати квиток, та приїхати в Спа на перегони. Іллі ми бажаємо перемоги, в завтрашніх перегонах.
Франмент відео, з виступом Іллі Михальчука ви можете переглянути за цим посиланням ...
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Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur parlons d'un pilote de moto ukrainien qui participe aux 24 heures de Spa-Francorchamps.