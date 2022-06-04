Український гонщик на чемпіонаті світу з мотоциклів

Зараз він живе в Іспанії зі своєю дружиною, яка також приїхала з ним до Бельгії, щоб підтримати його. Але для Іллі його дім у Києві. Там усі його друзі та родичі, і натомість він мріє повернутися до Києва.

Пропоную послухати Іллю, його настрій, та відчуття від змагання яке відбудеться вже завтра:

"Сьогодні на тренуванні, ми посіли друге місце, але в нас була запинка, з тим, що наш перший учасник, їздив на новій гумі, а всі інші учасники нашої команди БМВ, їздили на гумі, яку вже використовували. Я думаю лідером є Susuki, у них постійно хороша техніка, але в цьому році лідерами виступають "Старі гравці", BMW, SUSUKI, наприклад."

Всі хто хочу підтримати нашого спортсмена, може придбати квиток, та приїхати в Спа на перегони. Іллі ми бажаємо перемоги, в завтрашніх перегонах.