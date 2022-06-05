Чим зайнятися в ці вихідні?

Попереду в Бельгії довгі вихідні! Понеділок – це білий понеділок, тому це державне свято. Увага, більшість магазинів будуть закриті, а також адміністрації. Багато людей у ​​відпустці, тому ми використовуємо можливість вийти. Ось короткий огляд деяких видів діяльності з п’ятниці по понеділок у Валлонії та Брюсселі, більшість із яких безкоштовні. Більше того, всюди в Бельгії є блошині ринки, особливо по неділях і понеділках. Це також мета вийти. На сайті www.quefaire.be представлено багато блошиних ринків

Чи знаєте ви асоціація ADEPS? Це безкоштовно, і це дозволяє вам подорожувати чотирма куточками Бельгії наодинці або з родиною. Можливість також погуляти з собакою та познайомитися з людьми. ADEPS – це асоціація, яка займається популяризацією фізичної культури, спорту та життя на природі. Марші Адепсів відбуваються щонеділі та у святкові дні. Прогулянки позначені та пропонуються у Валлонії та Брюсселі. Ви можете вибрати маршрути протяжністю 5, 10, 15 або 20 кілометрів. Ви можете здійснити прогулянку у своєму власному темпі та почати у зручний для вас час. Ви не зобов'язані ставати учасником Adeps, участь асолютно безкоштовна! Тут ви знайдете всі маршрути маршів ADEPS за місцем і датами.

Весело !

Брюссель

неділя

Це фестиваль квітів у ратуші Ватермаель-Бойтфорта. Фестиваль вуличного мистецтва та цирку, який триватиме з міні до півночі. Приєднуйтесь до парадів на вулицях, щоб дістатися до ратуші: відправлення з Coin du Balai (rue Middelbourg) об 11.15, відправлення з Kiosque (місце Gilson) о 12:00. Близько двадцяти шоу та анімацій будуть йти один за одним з 12:30.

У ці вихідні Brussels Environment святкує природу в Парку турів і таксі. З 11:00 до 19:00 вас чекають заходи, майстер-класи та зустрічі навколо природи. Фудтраки, мистецькі майстерні, спортивні заходи, індивідуальні та колективні ігри, духові оркестри, вуличний театр тощо. підійде для будь-якого віку.

Ено

понеділок

Місто Бінш пропонує велосипедні прогулянки на 20 км (вільний старт), 50 км (з 9 ранку) і 80 км (з 8 ранку), щоб відсвяткувати початок 6-го етапу Тур де Франс, який відбудеться 7 липня. Різноманітні маршрути дозволяють пізнати місто. Виїзд можливий до 13:00. До 17:00 триватиме село.

Валлонський Брабант

Мистецтво та свято в центрі уваги цих вихідних у Глабайсі. 32 художники виставлять свої роботи в 11 місцях села. Кожне місце помітять жовті гумові чоботи, розміщені перед будинками. У понеділок діджей-сет та графіті висвітлять молодих артистів. У той же час "Les fermes en fête" пропонує велосипедний маршрут, щоб відкрити для себе ферми регіону.

Намюр

4, 5 і 6 червня в залі Rochefort omnisport відбудеться виставка та фондова біржа Playmobil ®. 1000 м² можливостей укладати вигідні угоди для своїх дітей і зануритися в дитинство для батьків.

Музей попри все, Parc de la Préhistoire, відкриває свої двері для сімейного заходу. У програмі: реконструкції, ремісники, концерти, відвідування, майстер-класи та заходи для будь-якого віку. Цей музей (28 Rue de la Gare in Treigne) чекає на вас цієї суботи та неділі з 11:00 до 18:00.

Л’єж

Коротка подорож до замку Деулін? У замковому парку облаштовано блошиний ринок, і свої чудеса продаватимуть 70 експонентів. Вхід 5 євро (безкоштовно для дітей до 12 років). Зустрічатися в суботу, неділю та понеділок з 10:00 до 19:00 на 4 Rue du Château в Хоттоні.

Люксембург

"Села художників" повертаються в Ашуфф! Близько півсотні художників, скульпторів, фотографів та ремісників експонуватимуть свої творіння. Можливість також відпочити на крафтовому ринку та випити гарного Chouffe (бельгійське пиво). Зустрінемось цієї неділі, 5 червня, з 11:00 до 16:30 на площі Place de l'église в Ашуффе (Уффаліз)

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Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur parlons des activités à faire en ce week-end de Pentecôte.