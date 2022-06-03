Чим зайнятися в ці вихідні?

п'ятниця

Цієї п’ятниці, 3 червня, на площі Колліньйон у Шербеку відбудеться вечір української культури. Весільний зал ратуші зустріне українську піаністку Оксану Львовичу Букчарі на концерт та традиційні українські пісні.

Вхід вільний, але кількість місць обмежена, тому їх необхідно зарезервувати за електронною адресою: cabinet.vandenhove@1030.be.

субота

Promote Ukraine запрошує українців об’єднатися, щоб очистити Парк дю Cinquantenaire в Еттербеку. Це спосіб подякувати бельгійцям за їх гостинність і допомогу. Це також можливість для всіх зібратися разом у приємній обстановці Parc du Cinquantenaire. Зустріч об 11:00 у парку.

З 10 ранку в Моленбек тату-майстри, дизайнери та ілюстратори приходять, щоб показати тему гордості/квір. Барвистий та дружній захід для ЛГБТКІА+. Зустрічайте в Abeille Blanche, Quai de Mariemont 57 в Моленбеку.

неділя

Це фестиваль квітів у ратуші Ватермаель-Бойтфорта. Фестиваль вуличного мистецтва та цирку, який триватиме з міні до півночі. Приєднуйтесь до парадів на вулицях, щоб дістатися до ратуші: відправлення з Coin du Balai (rue Middelbourg) об 11.15, відправлення з Kiosque (місце Gilson) о 12:00. Близько двадцяти шоу та анімацій будуть йти один за одним з 12:30.

У ці вихідні Brussels Environment святкує природу в Парку турів і таксі. З 11:00 до 19:00 вас чекають заходи, майстер-класи та зустрічі навколо природи. Фудтраки, мистецькі майстерні, спортивні заходи, індивідуальні та колективні ігри, духові оркестри, вуличний театр тощо. підійде для будь-якого віку.