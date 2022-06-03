Чим зайнятися в ці вихідні?

Попереду в Бельгії довгі вихідні! Понеділок – це білий понеділок, тому це державне свято. Увага, більшість магазинів будуть закриті, а також адміністрації. Багато людей у відпустці, тому ми використовуємо можливість вийти. Ось короткий огляд деяких видів діяльності з п’ятниці по понеділок у Валлонії та Брюсселі, більшість із яких безкоштовні. Більше того, всюди в Бельгії є блошині ринки, особливо по неділях і понеділках. Це також мета вийти. На сайті www.quefaire.be представлено багато блошиних ринків. Веселіться!
Брюссель
п'ятниця
Цієї п’ятниці, 3 червня, на площі Колліньйон у Шербеку відбудеться вечір української культури. Весільний зал ратуші зустріне українську піаністку Оксану Львовичу Букчарі на концерт та традиційні українські пісні.
Вхід вільний, але кількість місць обмежена, тому їх необхідно зарезервувати за електронною адресою: cabinet.vandenhove@1030.be.
субота
Promote Ukraine запрошує українців об’єднатися, щоб очистити Парк дю Cinquantenaire в Еттербеку. Це спосіб подякувати бельгійцям за їх гостинність і допомогу. Це також можливість для всіх зібратися разом у приємній обстановці Parc du Cinquantenaire. Зустріч об 11:00 у парку.
З 10 ранку в Моленбек тату-майстри, дизайнери та ілюстратори приходять, щоб показати тему гордості/квір. Барвистий та дружній захід для ЛГБТКІА+. Зустрічайте в Abeille Blanche, Quai de Mariemont 57 в Моленбеку.
неділя
Це фестиваль квітів у ратуші Ватермаель-Бойтфорта. Фестиваль вуличного мистецтва та цирку, який триватиме з міні до півночі. Приєднуйтесь до парадів на вулицях, щоб дістатися до ратуші: відправлення з Coin du Balai (rue Middelbourg) об 11.15, відправлення з Kiosque (місце Gilson) о 12:00. Близько двадцяти шоу та анімацій будуть йти один за одним з 12:30.
У ці вихідні Brussels Environment святкує природу в Парку турів і таксі. З 11:00 до 19:00 вас чекають заходи, майстер-класи та зустрічі навколо природи. Фудтраки, мистецькі майстерні, спортивні заходи, індивідуальні та колективні ігри, духові оркестри, вуличний театр тощо. підійде для будь-якого віку.
Ено
п'ятниця
Apéros chimaciens знаходяться з 17:00 до півночі вздовж Равеля (Плас Леопольд в Шімей). На вас чекають коктейлі, кейтеринг та гарний гумор.
понеділок
Місто Бінш пропонує велосипедні прогулянки на 20 км (вільний старт), 50 км (з 9 ранку) і 80 км (з 8 ранку), щоб відсвяткувати початок 6-го етапу Тур де Франс, який відбудеться 7 липня. Різноманітні маршрути дозволяють пізнати місто. Виїзд можливий до 13:00. До 17:00 триватиме село.
Валлонський Брабант
Мистецтво та свято в центрі уваги цих вихідних у Глабайсі. 32 художники виставлять свої роботи в 11 місцях села. Кожне місце помітять жовті гумові чоботи, розміщені перед будинками. У понеділок діджей-сет та графіті висвітлять молодих артистів. У той же час "Les fermes en fête" пропонує велосипедний маршрут, щоб відкрити для себе ферми регіону.
Намюр
4, 5 і 6 червня в залі Rochefort omnisport відбудеться виставка та фондова біржа Playmobil ®. 1000 м² можливостей укладати вигідні угоди для своїх дітей і зануритися в дитинство для батьків. Білет коштує 3 євро.
Музей попри все, Parc de la Préhistoire, відкриває свої двері для сімейного заходу. У програмі: реконструкції, ремісники, концерти, відвідування, майстер-класи та заходи для будь-якого віку. Цей музей (28 Rue de la Gare in Treigne) чекає на вас цієї суботи та неділі з 11:00 до 18:00.
Л’єж
Коротка подорож до замку Деулін? У замковому парку облаштовано блошиний ринок, і свої чудеса продаватимуть 70 експонентів. Вхід 5 євро (безкоштовно для дітей до 12 років). Зустрічатися в суботу, неділю та понеділок з 10:00 до 19:00 на 4 Rue du Château в Хоттоні.
Люксембург
"Села художників" повертаються в Ашуфф! Близько півсотні художників, скульпторів, фотографів та ремісників експонуватимуть свої творіння. Можливість також відпочити на крафтовому ринку та випити гарного Chouffe (бельгійське пиво). Зустрінемось цієї неділі, 5 червня, з 11:00 до 16:30 на площі Place de l'église в Ашуффе (Уффаліз).
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Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur parlons des activités à faire en ce long week-end de Pentecôte.