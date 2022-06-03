Бельгійці люблять їздити на велосипеді

Згідно з недавнім опитуванням, сьогодні кожен третій бельгійець їздить на роботу на велосипеді. Велосипед стає транспортним засобом, який стає все більш популярним серед бельгійських робітників.

І не обов’язково на короткі відстані! Кожен п’ятий бельгійець проїжджає понад 30 км на день, щоб їхати з дому на роботу. Це втричі більше, ніж у 2016 році, на дату попереднього дослідження.

Таким чином, відстань більше не є перешкодою для використання велосипеда.

І це, незалежно від віку. Велосипедом в основному користуються люди тридцяти з чимось, але не тільки. Люди старше 40 років також часто ним користуються.

Такий розвиток, безсумнівно, пов’язаний з успіхом електровелосипеда та появою лізингу велосипедів. І подорожчання палива, очевидно, недаремне. Більше того, багато компаній це вже зрозуміли, оскільки все більше і більше пропонують своїм співробітникам "велосипедні плани".

Іншими словами, в Бельгії, з точки зору мобільності, менталітет повільно змінюється. А крім того, це змушує вас трохи займатися спортом, що дуже корисно для вашого здоров’я!

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Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur parlons des Belges et de leur engouement pour le vélo.