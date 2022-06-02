Правила оренди в Бельгії

У Бельгії оренда квартири може бути складною. Правові обмеження існують, і їх потрібно поважати. Одним з них є договір оренди.

Як і в Україні, оренда — це договір між орендодавцем та орендарем на певний час і за певну суму грошей. Це вимагає від орендарів залишатися на визначений термін. Все це укладено у договір, який підписується всіма сторонами.

Часто оренда встановлюється орендодавцем. У Бельгії договір оренди повинен бути укладений на термін не менше одного року. Тим не менш, власник може, якщо він погодиться, зменшити термін цієї оренди відповідно до вашого запиту. На термін менше трьох років ми говоримо про короткострокову оренду. Цей вид оренди може бути поновлений двічі, не перевищуючи загальний термін трьох договорів оренди в три роки.

Коли договір оренди закінчується, власнику необхідно повідомити за три місяці.

Також можна укласти договір заселення на непостійній основі. Це угода між власником та орендарем без правових обмежень, встановлених договором оренди. Перевага такого виду угоди полягає в тому, що він носить суто тимчасовий характер. Великим слабким місцем цієї системи є те, що орендодавець має право вигнати орендарів, коли захоче, без попередження.

Що стосується тимчасового житла, AirBNB є цікавою альтернативою. Проблема в тому, що такий тип житла не дозволяє там жити. Однак для отримання документів, що посвідчують особу, необхідно місце проживання.

У будь-якому випадку, не соромтеся отримати допомогу в цьому процесі і, як завжди, нічого не погоджуйтеся.

Дивіться всі новини з RTBF Україна тут www.rtbf.be/ukraine

Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur parlons les règles en matière de bail.