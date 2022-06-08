Виплати для українців в Європі

Багатьом українцям через війну довелося залишити Україну та знайти притулок в європейських країнах. Яку допомогу можуть отримати українці та скільки коштує життя в цих країнах.

Українці, які приїхали до Польщі можуть отримувати матеріальну допомогу в розмірі 700 злотих, близько 146,5 євро на першу особу із сім'ї та по 610 злотих це 128 євро на наступних чотирьох людей. А споживчий кошик становить 343,90 злотих (72,09 євро).

В Чехії українцям виділяється допомога в розмірі 5 тис. крон (184 євро), при цьому споживчий кошик становить 84,50 євро.

Українці у Словаччині можуть розраховувати на 68,8 євро на людину. Українці у яких є від 1 до 4 дітей будуть отримувати 130,9 євро, а якщо у сім'ї більше 4-х дітей - 241 євро допомоги.

при цих даних, споживчий кошик становить 65 євро.

В Німеччині українці можуть розраховувати на допомогу: дорослому якщо він проживає окремо 367 євро на місяць ; якщо проживає з чоловіком чи дружиною - по 330 євро ; дорослі громадяни до 25 років; що проживають з батьками отримуватимуть по 294 євро; на підлітка віком 14-17 років 326 євро ; на дитину віком від 6 до 14 років - 326 євро; на дитину до шести років - 249 євро на місяць.

Але життя в Німеччині дорожче, споживчий кошик становить 110 євро.

Бельгія має найвищий показник по виплатах для українців, починаються від 1093 євро для самотньої особи, 729 євро для спільного мешканця та 1478 євро для сім’ї на утриманні, а споживчий кошик становить 119 євро на тиждень.

Дивіться всі новини з RTBF Україна тут www.rtbf.be/ukraine

Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur parlons des différences entre allocations et niveaux de vie selon les pays.