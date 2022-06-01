Футбол: Шотландія-Україна, зустріч нарешті відбулася

Сьогодні ввечері Шотландія та Україна зустрінуться у півфіналі кваліфікації ЧС-2022. Матч мав відбутися 24 березня, але був перенесений через суперечку. Для синьо-жовтих це буде перший матч за шість з половиною місяців. Деякі гравці склали футболки, щоб одягнути бронежилет.

Півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко на сльозливій прес-конференції у вівторок заявив, що "українська команда мріє потрапити на чемпіонат світу. Вони хочуть подарувати неймовірні емоції українцям, тому що вони цього заслуговують прямо зараз".

Матч Шотландія – Україна розпочнеться о 20:45 (за бельгійським часом) у Хемпден Парк у Глазго. Переможець зустрінеться з Уельсом у Кардіффі цієї неділі, 5 червня.

Матч доступний для трансляції на сайті http://ip.ontivi.net/ukranatv.html

Дивіться всі новини з RTBF Україна тут www.rtbf.be/ukraine

Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur parlons du match de qualification pour la Coupe du Monde en foot Ecosse-Ukraine.