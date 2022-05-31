Тютюн – глобальна загроза

У вівторок, 31 травня, Всесвітній день без тютюну. Це день усвідомлення шкоди куріння. Мета полягає в тому, щоб зрозуміти небезпеку та прагнути до світу без тютюну. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, щороку від проблем зі здоров’ям, пов’язаних із тютюнопалінням, помирає від 5 до 6 мільйонів курців. Це друга причина смертності у світі.

У Бельгії ASBL FARES (Фонд респіраторних захворювань) проводить інформаційну кампанію з квітня по червень. Цей Всесвітній день – це можливість наполягати на справі. Наприклад, лікарня Delta та клініка Ste-Anne/St-Rémi встановили безкоштовні інформаційно-аналітичні стенди. Лікарі на місці розмовляють англійською.

Тютюн також впливає на навколишнє середовище. Крім впливу на здоров’я населення, галузь також завдає шкоди навколишньому середовищу. Для ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров’я) тютюнова промисловість є одним із найбільших забруднювачів, які ми знаємо. У звіті під назвою "Тютюн — отрута для нашої планети" ми можемо дізнатися, що ця галузь несе відповідальність за втрату 600 мільйонів дерев, оскільки щороку використовує 200 тисяч гектарів землі, 22 мільярди тонн води та викидає 84 мільйони тонн CO2.

Не кажучи вже про те, що щороку в природі потрапляє 4,5 мільярда недопалків. Подумай над цим!

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Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur parlons de la journée mondiale contre le tabac.