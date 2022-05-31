Фонд принца Лорана допомагає людині та її тваринам

Місія Фонду Принца Лорана – допомагати людям і тваринам. І, звісно, ​​війна в Україні має наслідки і для тварин. Багато людей втекли зі своєю твариною і потрапивши в Бельгію, не завжди знають, як доглядати за своєю твариною. Фонд принца Лорана бажає їм допомогти.

6 амбулаторій Фонду (Брюссель, Шарлеруа, Гент, Хассельт, Горну, Льєж) приймають домашніх тварин людей, які тікають від війни в Україні. Ветеринарну допомогу їм нададуть абсолютно безкоштовно, якщо вони захворіють.

Окрім безкоштовної ветеринарної допомоги, вони також зможуть скористатися всіма видами товарів для своїх вихованців, такими як кошики, котячі туалети та корм.

Якщо ви знаєте людей, які можуть допомогти Фонду принца Лорана, їм терміново потрібні корми для собак і котів. Бажаючі можуть прийти і залишити їх в одному з амбулаторій тут

Наперед дякуємо за наших друзів тварин!

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Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur parlons de l'aide que peut leur apporter la Fondation Prince Laurent.