Угода про російське нафтове ембарго

На позачерговому саміті в Брюсселі глави європейських держав і урядів домовилися про ембарго на російську нафту. Це часткове ембарго, яке стосуватиметься лише доставки човном. Нафтопроводи постраждають не відразу. Однак виняток було зроблено для Угорщини, країни, яка не має виходу до моря і сильно залежить від російської нафти.

Конкретно: європейці припинять поставки човнами до кінця року. З іншого боку, газопровід "Дружба", який з’єднує Росію з Європою, тимчасово залишиться в експлуатації. 27 поки не встановили точну дату свого закриття, але в ідеалі це буде якомога швидше.

Це шлях, знайдений для того, щоб не ізолювати Угорщину. Країна купує 65% нафти в Росії і отримує її по цьому трубопроводу.

Зі свого боку Німеччина та Польща, які також пов’язані з Росією Дружбою, зобов’язалися більше не використовувати її.

Це означає, що в цілому європейці до кінця року відмовляться від 90% російської нафти.

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Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur parlons de l'accord sur l'embargo pétrolier russe entre les 27.