Щоб обміняти гривні

Ми вже повідомляли про це, з цієї середи, 1 червня, ви зможете обміняти свої грині на євро. Бельгія була однією з перших європейських країн, яка запровадила це.

Конкретно, куди можна піти з цієї середи, щоб обміняти гроші?

Ви можете звернутися безпосередньо до свого банку (Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, CBC, ING і KBC) або до каси Національного банку, розташованої на бульварі Берлемон у Брюсселі, дуже близько від Центрального вокзалу.

Також, інформація про перелік банків, де можна обміняти гривню на місцеву валюту за курсом, наближеним до НБУ (список країн поступово розширюється):

Угорщина – ОТР Bank;

Австрія (Відень, Зальцбург, Каринтія, Бургенланд) – Raiffeisen Bank і Erste Bank Oesterreich;

Молдова – OTP Bank;

Румунія – Banca Comersiala Romana;

Польща – PKO Bank Polski.

УВАГА: кожен дорослий може обміняти максимум 10 000 грн. Приймаються лише банкноти номіналом 100, 200, 500 та 1000 гривень. Тож без деталей.

Буде запитано підтвердження вашого статусу переміщеної особи. І не забудьте свій паспорт. Нагадуємо, ви завжди повинні мати при собі паспорт, навіть якщо у вас є посвідчення тимчасового захисту.

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Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur parlons des endroits où ils pourront changer leur monnaie en euros.