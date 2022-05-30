RTBFPasser au contenu

Ukraine - Україна

Національний страйк: порушення транспорту та управління

Національний страйк: порушення транспорту та управління
il y a 30 minutes1 min
Par Anne-Françoise Moens

Цього вівторка, 31 травня, бельгійська державна служба страйкує. Це означає, що весь день громадський транспорт буде сильно перебувати. Потяги не курсуватимуть у провінціях Льєж, Намюр та Люксембург з 30 понеділка о 22:00 до вівторка ввечері. На решті території країни курсуватиме чверть поїздів. Автобусна мережа TEC у Валлонії також може бути порушена. Проїзд громадським транспортом бажано організувати заздалегідь.

Ця національна акція також торкнеться інших секторів: муніципальні та обласні адміністрації залишаться закритими. У Фландрії деякі школи також ризикують брати участь у страйку, але не у франкомовній освіті.

Страйк - це рух повстання працівників. Ці працівники припиняють роботу на певний термін, щоб протестувати проти своїх умов праці. У Бельгії робітники мають право відмовитися від роботи, щоб тиснути на боса. Цього вівторка представники трудящих хочуть вимагати збільшення купівельної спроможності, інвестицій та посилення пенсій. Щоб захищати працівників і представляти їх у компанії, існують профспілки. У Бельгії є три основні профспілки: CGSLB (ліберали), CSC (християни) і FGTB (соціалісти).

 

 

Дивіться всі новини з RTBF Україна тут www.rtbf.be/ukraine

Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur parlons de l'action nationale qui perturbera la Belgique ce mardi.    

Articles recommandés pour vous