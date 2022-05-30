Національний страйк: порушення транспорту та управління

Цього вівторка, 31 травня, бельгійська державна служба страйкує. Це означає, що весь день громадський транспорт буде сильно перебувати. Потяги не курсуватимуть у провінціях Льєж, Намюр та Люксембург з 30 понеділка о 22:00 до вівторка ввечері. На решті території країни курсуватиме чверть поїздів. Автобусна мережа TEC у Валлонії також може бути порушена. Проїзд громадським транспортом бажано організувати заздалегідь.

Ця національна акція також торкнеться інших секторів: муніципальні та обласні адміністрації залишаться закритими. У Фландрії деякі школи також ризикують брати участь у страйку, але не у франкомовній освіті.

Страйк - це рух повстання працівників. Ці працівники припиняють роботу на певний термін, щоб протестувати проти своїх умов праці. У Бельгії робітники мають право відмовитися від роботи, щоб тиснути на боса. Цього вівторка представники трудящих хочуть вимагати збільшення купівельної спроможності, інвестицій та посилення пенсій. Щоб захищати працівників і представляти їх у компанії, існують профспілки. У Бельгії є три основні профспілки: CGSLB (ліберали), CSC (християни) і FGTB (соціалісти).

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Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur parlons de l'action nationale qui perturbera la Belgique ce mardi.