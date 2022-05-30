Уряд Бельгії хоче збільшити бюджет армії

Рада міністрів засідала, щоб обговорити питання збільшення військових інвестицій. Міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер заявила, що знайшла час, щоб подумати про це. Прем'єр-міністр Олександр Де Кру хотів би виділити 2% ВВП на армію. Це цифра, яка відповідає цілі, яку поставили партнери по НАТО. Наприкінці червня в Мадриді організовується саміт, і Бельгія має прийняти рішення.

Зараз військовий бюджет Бельгії становить трохи більше 1% ВВП, тобто 4,2 мільярда євро на рік. Уряд прийняв рішення про збільшення військового бюджету ще до війни в Україні. Тому у відповідь на конфлікт в Україні бюджет збільшиться на мільярд євро. Що стосується бельгійських солдатів, які зараз перебувають у Румунії, то вони залишаться там до середини липня. Потім їх замінять голландці. Бельгія також відправляє в Україну озброєння та приймає поранених українців. Міністр оборони також заявив, що Бельгія запропонувала свою допомогу в розмінуванні Одеси. Це можна було б зробити, як тільки Бельгія укладе угоду з Росією.

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Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur parlons de budget de l'armée belge.