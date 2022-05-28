"Ремонт техніки": хороший план ремонту зламаного!

Ваш фен більше не працює? Чи здається ваше радіо "придатним для сміття"? Зачекайте! Можливо, можна дати їм друге життя, безкоштовно, завдяки Repair Cafés.

У Бельгії таких місць 230! Ними керують волонтери, які намагаються відремонтувати все, що їм приносять. І часто це спрацьовує! Відвідувач йде дуже задоволений. При бажанні він може залишити невеликий фінансовий внесок, але він не є обов’язковим.

Мета насправді – зберегти свій гаманець І планету. Виробляючи менше відходів. Купуючи менше нових предметів.

Вас це цікавить? Як клієнта чи як волонтера?

Ми розмістили вам в Інтернет-статті посилання, яке надає всю практичну інформацію. У ці вихідні працює багато ремонтних кафе! Repair Cafés - Repair Together

Cet article s'adresse en priorité aux populations arrivées d'Ukraine depuis le début du conflit. Nous évoquons ici les "repair cafés".