Баночки з дитячим харчуванням: не дуже корисні для здоров'я дитини.

Це висновок дослідження, проведеного асоціацією споживачів Test-Achats.

Вона проаналізувала 64 різних дитячих харчувань.

Результат: ніхто не отримує хорошої оцінки! Іноді жиру занадто мало.

Інші містили забагато білка. Поради від Test-Achats?

Віддавайте перевагу домашнім приготуванням, які набагато кращі.

Час від часу використовуйте невеликі горщики. І завжди додавайте трохи жиру.

Cet article s'adresse en priorité aux personnes arrivées d'Ukraine depuis le début du conflit. Nous leur parlons ici d'une étude de Test-Achats, qui cible les petits pots pour bébé.