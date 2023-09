11 septembre 1973 : au Chili la démocratie assasinée

Mais de ces trois années à la tête du régime, quel bilan peut-on tirer ?

L’économiste Xavier Dupret s’est beaucoup intéressé à l’Amérique latine. Selon lui, dès 1970, des tentatives de sabotages économiques se succèdent. Les documents déclassifiés de la CIA sont très clairs : "Il y a dans l’expérience chilienne une part de sabotage, venant essentiellement des propriétaires terriens qui veulent diminuer la fourniture de nourriture à destination des villes", affirme-t-il. Dès l’annonce de la victoire de la gauche, les classes supérieures prennent peur : retrait d’espèces des banques, gel des investissements, organisation de pénurie dans les magasins… En octobre 1970 déjà, le président élu déclarait en interview : "Malheureusement, il y a des gens qui ne jouent la démocratie que pour la gagner et lorsqu’ils perdent alors ils abandonnent les règles du jeu".

Le pouvoir en place devra faire face à d’autres difficultés, explique Xavier Dupret : "Macro-économiquement, le destin du Chili dépend des cours du cuivre". Un métal rémunérateur puisque le pays est le troisième producteur au monde à l’époque. La forte chute du cours du cuivre entraîne une diminution des recettes d’exportations et à son tour une baisse des réserves de la Banque centrale. Précisément au moment où le régime entame une politique d’expansion des dépenses publiques, d’augmentations des salaires et de soutien à la demande populaire. "Ce qui va se traduire par un effet mécanique inflationniste", ajoute l’économiste. Les prix augmentent fortement. Prendre le bus coûte presque deux fois plus cher, par exemple.