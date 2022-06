11 mois après les inondations, la chocolaterie Galler relance sa chaîne de production à Vaux-sous-Chevremont

L’entreprise Galler, ravagée par les inondations l’année dernière, est de retour dans les ateliers historiques de Vaux-sous-Chèvremont. En juillet dernier, les eaux de la Vesdre ont ravagé les 3.500m² d'ateliers causant des dommages chiffrés à 14 millions d’euros. Près d’un an plus tard, le 4e acteur belge dans le secteur du chocolat retrouve son usine et y relance la production de 3 gammes de bâtons que les amateurs de chocolat n’ont pu trouver durant un an.

11 mois que les bâtons au massepain de Galler n’étaient plus produits. Aujourd’hui, ils sont les premiers à sortir de la ligne de production de l’usine de Vaux-sous-Chevremont "ça fait toujours plaisir de revoir les bâtons d’amandes" réagit fièrement Samir, chargé de les récupérer en fin de production. Si les bâtons "massepain", "lait noisette" et "noir noisette" sont reproduits, c’est parce que la ligne de production historique a pu être entièrement rénovée et modernisée "on a dû tout recontrôler et vu que c’est une ligne qui a plus de 40 ans, retrouver des pièces et des accessoires pour la faire tourner n’était pas simple. Certains n’existaient plus, on a donc dû aller plus loin et tout automatiser" confie Michel Pecoraro, chef technique, entre deux petits réglages.