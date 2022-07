11 marches Adeps vous attendent en Wallonie ce dimanche 17 juillet !

Située à 8 kilomètres de Mons sur le plateau des sources de la Dendre, Jurbise est traversée depuis l’Antiquité par la voie romaine Bavay – Utrecht, qui deviendra par la suite la chaussée Brunehault. L’administration communale est installée dans ce qu’on appelle le château Hambye. La commune a acheté le site en 1973. Il comprend en plus du château, de vastes dépendances et un domaine de six hectares. A vocation agricole, mais de plus en plus résidentielle, l’entité possède quelques belles fermes des 17e et 18e siècles. Des parcours de 5, 10, 15 et 20 km sont prévus ce dimanche dans la commune. Le parcours de 5 km est accessible aux landaus et PMR.

Infos pratiques : Salle Jacques Galant, rue du Moustier 8 [7050]

Contact : Administration communale de Jurbise – Didier Greuse – 0498 865.329