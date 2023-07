11 juillet : le Vlaams Belang a dépensé plus de 160.000 euros sur Facebook pour distribuer des drapeaux flamingants en échange de données

Selon Benjamin Biard, il y a une volonté claire dans le chef du Vlaams Belang de se démarquer par rapport à la N-VA : "On constate la possibilité de transferts de voix entre les deux partis, mais ce n’est pas tout. La N-VA est au pouvoir au niveau flamand et dans de nombreuses communes. Ça lui permet déjà d’être en évidence à l’occasion de festivités et de prononcer éventuellement des discours à l’occasion du 11 juillet. Elle a déjà une certaine visibilité à l’occasion de la fête flamande."

Le Vlaams Belang ne bénéficiant pas de cette visibilité institutionnelle, elle investit massivement dans la communication. "C’est aussi la dernière fête nationale flamande avant les méga scrutins de 2024, en juin et à l’automne. En même temps, elle essaie de pousser cette thématique communautaire institutionnelle pour essayer de faire en sorte qu’elle figure parmi les enjeux prioritaires de ces élections. Considérant que ce serait une piste pour faciliter un rapprochement entre la N-VA et le Vlaams Belang et une participation éventuelle au pouvoir", analyse l’expert en extrême droite du Crisp.

Une course sans fin ?

Deuxième parti de Flandre, le Vlaams Belang est l’un de ceux qui reçoivent le plus de dotations publiques. Selon une étude du professeur Maddens, le VB consacre près de 60% de ses moyens à la communication. Cette campagne sur le 11 juillet en est à nouveau un bel exemple.

Benjamin Biard conclut en disant qu’on peut s’attendre à ce que le Vlaams Belang continue à dépenser de plus en plus sur les réseaux sociaux : "À partir du 9 février de l’année prochaine, les dépenses en propagande seront limitées et contrôlées pendant la période de prudence. À en croire les intentions de vote dans les sondages, le Vlaams Belang va vraisemblablement encore disposer d’une manne financière plus importante à l’issue des élections de 2024."