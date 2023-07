11 juillet : drapeau flamand ou flamingant ?

L’autre jour, je traînais sur YouTube et je suis tombé sur une pub du Vlaams Belang, parti flamand indépendantiste – donc qui veut la fin de la Belgique – d’extrême droite qui me proposait de commander un drapeau flamand gratuit… Comme c’était gratuit, j’ai commandé. Mais ce n’était pas le drapeau flamand.

Le drapeau flamand officiel, c’est le lion avec les griffes et la langue rouge or celui que je tenais dans les mains représentait un lion entièrement noir. C’était donc un drapeau flamingant et ce n’est pas du tout pareil !

Les flamingants, c’est un mouvement identitaire flamand qui rejette l’influence du Français en Belgique et je vais t’expliquer pourquoi. Depuis des centaines d’années avant la création de la Belgique en 1830, le flamand n’a jamais été une langue officielle, peu importe sous influence de qui on était.