11 joueurs dans le top 100 : le tennis US renaît, enfin un successeur à Andy Roddick ?

Avec trois hommes en quart de final, le tennis US a tapé fort lors de l’US Open. Va-t-on enfin trouver un successeur à Andy Roddick, dernier vainqueur américain chez les hommes d’un Grand Chelem. Car la dernière victoire d’un représentant du pays de l’Oncle Sam date de 20 ans (2003).

Pourtant habitué à briller lors des Grands Chelems, le tennis US n’y arrive pas depuis deux décennies. Et alors qu’il a remporté 52 titres majeurs depuis l’ère Open chez les hommes, ce chiffre n’a plus augmenté depuis 2003 et la victoire d’Andy Roddick à l’US Open (il a disputé quatre autres finales par la suite, mais sans victoire).

Pire même, depuis 2009 et le dernier échec de Roddick en finale de Wimbledon, aucun joueur US n’a atteint une finale en Grand Chelem. L’année 2021 sera même historique pour le tennis américain : pour la première fois depuis 1973 et l’instauration du classement ATP, aucun joueur ne figure dans le top 30. Et la génération Isner, Querrey et Sock qui succèdent à Roddick n’a rien remporté d’important.

"Pendant longtemps, c’était juste normal de voir un Américain en finale d’un Grand Chelem. Sampras, Agassi, Chang… On avait des gars qui étaient tellement bons, des générations exceptionnelles. La logique, c’était de se dire que la génération suivante allait être aussi bonne", explique il y a un an James Blake au journal L’Equipe.