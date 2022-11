11 cartons rouges distribués lors d’une finale folle entre Boca Juniors et Racing Club

Onze cartons rouges sur un seul et même match. On peut difficilement faire mieux. L’arbitre argentin Facundo Tello n’a pas eu peur de mettre la main à la poche dimanche soir lors de la finale du Trofeo de Campeones, Coupe argentine, qui voyait le Boca Juniors et le Racing Club s’affronter lors d’une finale manifestement trop engagée.

Les premiers cartons jaunes (10 au total) ont commencé à pleuvoir en première période mais c’est à la fin du temps réglementaire, alors que le score était de 1-1, que les esprits ont chauffé. Exclus par l’arbitre, un joueur du Boca et un du Racing ont dû quitter la pelouse tandis que l’entraîneur du Boca était lui aussi renvoyé aux vestiaires.