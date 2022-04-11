Актуальні новини станом на понеділок 11 квітня

На виборах президента Франції залишилося лише два кандидати! Перший тур був у неділю. На перше місце опинився Еммануель Макрон, президент, який покидає свою посаду, з трохи більше 28%. За ним – кандидат від крайньо правої партії Марін Ле Пен. Трохи більше 23% голосів. Тепер у них є 2 тижні, щоб переконати французів. Французи, які здаються більш розділеними, ніж будь-коли: кожен другий француз проголосував цієї неділі за радикальну партію. Крайній лівий або крайній правий.

Навколо війни в Україні тривають переговори та дипломатичний тиск. Цього понеділка на порядку денному кілька важливих заходів. Перший запланований на Москву. Канцлер Австрії зустрівся з Володимиром Путіним. Це вперше з початку конфлікту європейський лідер особисто зустрівся з російським президентом.



Друга важлива зустріч. Цього разу в Люксембурзі. 27 країн Євросоюзу ухвалять рішення про нові санкції проти Росії.

Прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кру відлітає зі свого боку до країн Сходу. Триденна подорож, під час якої він відвідає Словаччину, Польщу, Румунію та Молдову. Країни які межують с Україною вітають людей, які втекли з України.

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Ви приїхали до Бельгії на машині... або взяли напрокат автомобіль. Будьте обережні: на трасах посилять контроль швидкості. Деякі радари, які іноді відключалися, незабаром запрацюють безперервно. Драйвери також будуть перепрошуватися швидше, якщо вони перевищують обмеження. У Бельгії можна їхати зі швидкістю максимум 120 км/год, як в Україні. Але поріг толерантності значно нижчий. Будьте уважні!

Cet article s'adresse en priorité aux Ukrainiens arrivés en Belgique depuis le début du conflit. Nous leur donnons ici quelques repères d'actualité, belge et européenne, en ce lundi 11 avril.