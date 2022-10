10ème édition pour le Waterloo Historical Film Festival

Ainsi, c’est " Tirailleurs ", où Omar Sy se retrouve dans les tranchées de la première guerre mondiale, qui ouvrira le festival avant sa sortie, prévue en 2023.

Le film de clôture, " Couleurs de l’incendie ", de Clovis Cornillac, est également très attendu : c’est l’adaptation du roman de Pierre Lemaître qui fait suite à " Au Revoir Là-Haut ". Un film qui clôturait le festival en 2017 : une belle continuité pour célébrer la dixième édition d’un festival désormais reconnu.

C’est cet anniversaire qui sera fêté lors d’une soirée exceptionnelle, le samedi 15 Octobre. Les anciens invités du WaHFF retrouveront le jury de cette année pour une soirée de gala au pied de la célèbre Butte du Lion, où ils seront accueillis par une performance exceptionnelle de Mustii, du haut de la Butte.



Des invités exceptionnels sont attendus lors de ces 4 jours. Le réalisateur américain Randal Kleiser, célèbres pour les films cultes Grease et Croc-blanc, sera l’invité d’Honneur et donnera une masterclass éclairant sa carrière exceptionnelle. Un jury de personnalités aura comme mission de décerner les prix aux films en compétition.



Si la trentaine de films présentés sont les plus grandes vedettes de cette édition, elle sera également rythmée par des concerts, activités familiales et événements inspirants, à l’instar d’une conférence sur les effets spéciaux et un hommage à Charlie Chaplin.



Tout le programme sur le site du WaHFF.