10e succès professionnel à 20 ans : Arnaud De Lie moins rapide qu’Evenepoel, plus précoce que Sagan et Pogacar

Les autres grands sprinteurs des deux dernières décennies ont mis plus de temps à être aussi efficaces, notamment car les coureurs actuels débutent leur carrière de plus en plus tôt.

A titre de comparaison, on notera que Peter Sagan avait 21 ans, 3 mois et 24 jours quand il a signé son 10e succès. Mark Cavendish avait plus de 22 ans. Jasper Philipsen et Mario Cipollini en avaient quant à eux 23 alors que Tom Boonen a dû attendre ses 24 ans pour récolter son 10e bouquet.

On notera toutefois que ces coureurs étaient parvenus à décrocher des succès sur des courses importantes très tôt. Sagan à 20 ans sur Paris-Nice, Cavendish à 22 ans au GP de l’Escaut, Cipollini à 22 ans sur le Giro, Boonen à 24 ans sur Gand-Wevelgem. À De Lie – qui s’est démarqué sur des courses moins huppées - de faire mieux et d’accrocher une victoire de prestige prochainement.

Quand on élargit le discours à des coureurs aux caractéristiques différentes, on peut signaler que Tadej Pogacar avait 21 ans, 4 mois et 17 jours lorsqu’il a signé son 10e succès pro. A l’époque, il avait déjà enregistré 3 victoires d’étape sur la Vuelta et une troisième place finale. Damiano Cunego avait de son côté 22 ans et 8 mois quand il a empoché le classement finale du Giro d’Italia (10e victoire pro).

Enfin, comment parler de statistiques dans le cyclisme sans citer Eddy Merckx. Le Cannibale avait 21 ans, 2 mois et 16 jours quand il a obtenu sa 10e victoire. A l’époque, son palmarès renseignait déjà un succès sur Milan-Sanremo, obtenu 3 mois avant ses 20 ans…