10e édition du rallye de la Petite Reine à Lessines : quand cyclisme rime avec culture

Pour sa 10e édition, le rallye de la Petite Reine à Lessines propose un parcours de 25 kilomètres. Les 10 et 11 septembre, les participants pourront arpenter la zone, du centre-ville jusqu’aux flancs du pays des Collines et de la Flandre. Une balade pas comme les autres où des compagnies de théâtre se mènent à la danse et dont les spectacles parsèment le chemin des cyclistes. Les artistes explorent un éventail des arts de la rue, avec des spectacles belges et internationaux qui sont tant des nouveautés que d’indémodables. Au programme :

Les Peaky Bikers : Duo d’acrobates cyclistes

Okidok : Duo Clownesque

Arts nomades : Théâtre de cape et d’épée

Sur Mesure : Quatre coéquipiers et leur barrière forment un quintet musical et circassien joyeux

Les P’tis Bras : Trapèze, cadre coréen et capilotraction

La promenade est à la fois une occasion de visiter un territoire large et diversifié, mais aussi d’admirer certains lieux emblématiques de la Province. Le parcours traverse d’anciennes fermes, passe devant des églises d’un autre temps, et s’imprime du patrimoine historique et industriel régional.

Deux départs en pelotons sont organisés chaque matin pour aller à la découverte de l’ensemble du programme artistique. La Grand’Place de Lessines accueille également des animations et spectacles pour les riverains, les passants, et les cyclistes de retour conquérants.

Informations pratiques

Pass de 5 à 16 € en prévente

Deux départs en pelotons par jour – Grand’Place de Lessines

Samedi : 9h30 et 10h30

Dimanche : 9h et 10h

Panier pique-nique du terroir et location de vélo (sur réservation)

Plus d’informations