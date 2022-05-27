Останній навчальний тиждень в школах України

Цього тижня відбувається останній навчальний тиждень у молодших та середніх школах. За цей час школярі мають встигнути здати всі "хвости", і вже наступного вівторка, 31 травня всі учні будуть святкувати закінчення навчального року. На них чекає три місяці літніх канікул, які будуть тривати протягом всього літа.

Але чи так само відбувається в Бельгії? Розберімось.

По-перше, навчальний рік в Бельгії закінчується пізніше в кінці червня та літні канікули не тривають три місяці, у Валоні та Фландрії та в Брюсселі вони тривають всього 2 місяці.

Але це ще не все, уявіть якщо вам хтось скаже, що літо тут починається не першого червня, здивовані? Але це саме так!!

В Україні літо починається першого червня, а в Бельгії 21 червня, та в інших країнах Європи літо починається в день літнього сонцестояння, що до речі являється логічним. Я не буду вдаватись в деталі, чому в Україні інша дата, просто дам пораду, поки що не казати вашій дитині, що літо почнеться не через тиждень.

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Cet article s'adresse en priorité aux personnes arrivées d'Ukraine depuis le début de l'offensive. Nous évoquons ici des différences de calendrier entre la Belgique et l'Ukraine: les saisons et le début des vacances scolaires ne sont pas fixées au même moment.