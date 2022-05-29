Каршерінг: як це працює?

Оренда авто, в Бельгії, як і в Україні. Ця система може бути корисною для вас, коли у вас є короткі поїздки. Але як це працює?? Ось що ми побачимо разом!

Перш за все, ви повинні мати адресу в Бельгії та європейські водійські права. Це означає, що ви повинні звернутися до комуни з українською ліцензією і змінити її.

Тоді ви повинні мати банківський рахунок з прямим дебетом.

Переконайтеся, що обліковий запис, який ви відкрили, дозволяє це.

Нарешті, щоб полегшити контакт з менеджерами цих спільних автомобілів, якщо ви, наприклад, зламалися, краще знати трохи французьку, голландську чи англійську. Або мати можливість отримати допомогу.