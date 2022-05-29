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Ukraine - Україна

Каршерінг: як це працює?

Каршерінг: як це працює?
il y a 2 heures1 min
Par Charlotte Legrand

Оренда авто, в Бельгії, як і  в Україні. Ця система може бути корисною для вас, коли у вас є короткі поїздки. Але як це працює?? Ось що ми побачимо разом!

Перш за все, ви повинні мати адресу в Бельгії та європейські водійські права. Це означає, що ви повинні звернутися до комуни з українською ліцензією і змінити її.

Тоді ви повинні мати банківський рахунок з прямим дебетом. 

Переконайтеся, що обліковий запис, який ви відкрили, дозволяє це.

Нарешті, щоб полегшити контакт з менеджерами цих спільних автомобілів, якщо ви, наприклад, зламалися, краще знати трохи французьку, голландську чи англійську. Або мати можливість отримати допомогу.

 

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Перед першим використанням...

Вам потрібно буде зареєструватися онлайн. Завантажте програму. Потім ви можете забронювати автомобіль і взяти його в борг на певний термін. 1 година, 1 день, тиждень. Вам доведеться повернути його на те саме місце. В узгоджені терміни. Для оплати це буде в кінці місяця. Залежить від пройдених кілометрів і тривалості використання.

 

Від вас залежить, чи може ця система бути корисною для вас!

На даний момент фірма Cambio має близько 2000 станцій, де можна знайти загальний автомобіль. В основному вони зустрічаються у великих містах: у Генті, наприклад, 120 автомобілів Cambio, 250 у Брюсселі, близько двадцяти в Льєжі чи Намюрі…

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Cet article s'adresse en priorité aux personnes arrivées d'Ukraine depuis le déclenchement du conflit. Nous leur expliquons ici le principe des "voitures partagées", comme le propose par exemple la firme Cambio. 

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