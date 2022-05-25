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Ukraine - Україна

Чи можна володіти вогнепальною зброєю в Бельгії?

Чи можна володіти вогнепальною зброєю в Бельгії?
il y a 3 heures1 min
Par Charlotte Legrand

У новинах стрілянина в США, де 18-річний юнак убив 19 дітей і 2 дорослих

На початку тижня в Андерлехті, що в Брюссельському регіоні, було набагато менш серйозно, але чоловік все одно влаштував паніку в школі, прийшовши з вогнегвсним пістолетом...

 

Ми хотіли підвести з вами підсумки володіння зброєю в Бельгії…

Фактично: у Бельгії вогнепальна зброя не доступна у вільному доступі. А володіти вогнепальною зброєю, в принципі, заборонено.

Але отримати дозвіл можна за певних умов.

Це пояснює, чому так багато бельгійців мають вдома зброю. Її мають майже 170 000 осіб, які володіють однією зброєю чи кількома.

Серед цих власників зброї є не лише ті, хто бажає захищатися, якщо це необхідно. Також є чимало колекціонерів, мисливців, спортивних стрільців та зброярів. 

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Але кожен, хто хоче придбати вогнепальну зброю за наявності дозволу, повинен спочатку зробити офіційний запит. І необхідно виконати багато умов.

Ми перевіримо, ВОЗ робить запит: про надання дозволу неповнолітнім, засудженим, людям з психічними захворюваннями, наприклад, не йдеться. Також необхідно буде пояснити, ЧОМУ ви хочете отримати зброю. Чи корисний шаблон? Ми мисливець, любитель спортивної стрільби, колекціонер? Вам також потрібно буде пред’явити медичний сертифікат, який підтверджує, що ви вмієте поводитися зі зброєю без небезпеки для себе та оточуючих. Нарешті, необхідно скласти два тести, один теоретичний і один практичний.

На підставі всього цього влада дасть дозвіл чи ні.

На даний момент в приватних будинках у Бельгії в обігу є майже 700 000 одиниць зброї.

Cet article s'adresse en priorité aux populations arrivées d'Ukraine depuis le déclenchement du conflit. Suite à la récente fusillade au Texas, nous évoquons ici la question de la détention d'armes en Belgique : combien de personnes en possèdent une, et quelle est la législation en la matière.

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