Чи можна володіти вогнепальною зброєю в Бельгії?

У новинах стрілянина в США, де 18-річний юнак убив 19 дітей і 2 дорослих

На початку тижня в Андерлехті, що в Брюссельському регіоні, було набагато менш серйозно, але чоловік все одно влаштував паніку в школі, прийшовши з вогнегвсним пістолетом...

Ми хотіли підвести з вами підсумки володіння зброєю в Бельгії…

Фактично: у Бельгії вогнепальна зброя не доступна у вільному доступі. А володіти вогнепальною зброєю, в принципі, заборонено.

Але отримати дозвіл можна за певних умов.

Це пояснює, чому так багато бельгійців мають вдома зброю. Її мають майже 170 000 осіб, які володіють однією зброєю чи кількома.

Серед цих власників зброї є не лише ті, хто бажає захищатися, якщо це необхідно. Також є чимало колекціонерів, мисливців, спортивних стрільців та зброярів.