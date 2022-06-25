Як щодо тестування вільних ринків?

Це добре для навколишнього середовища, добре для гаманця. Мета ? Зменшіть наші відходи, зменшіть перевиробництво, але також, просто, заохочуйте жести обміну та солідарності.
Некомерційна асоціація 1000Bxl en Transition щомісяця організовує безкоштовні ринки. Концепція досить проста.
Ми йдемо туди з тим, що нам більше не потрібно (або з порожніми руками... це теж можливо!). Ми залишаємо те, що нас більше не цікавить, і йдемо з тим, що нам подобається.
Ці ринки відкриті для всіх. Це "місця для зборів, обміну ідеями, ініціативи та зустрічей", пояснюють організатори.
Де знайти ці ринки?
Некомерційна асоціація 1000Bxl у перехідному періоді проводить свій ринок кожну 4-ту суботу місяця з 14:00 до 15:00 у маленькому парку, розташованому "Quai à la Houille" в 1000 Брюсселі (поблизу Сент-Катрін).
Є й інші подібні ініціативи:
Сен-Жіль: Парвіс, 1-а субота місяця з 14:00 до 16:00.
Форест: площа Сен-Дені, кожну 2-у суботу місяця з 14:00 до 16:00.
Іксель: Площа Flagey, 3-та субота місяця з 14:00 до 16:00.
Шарбек: Площа Lehon, 4-а неділя місяця з 14:00 до 16:00.
Андерлехт: Метро Aumale, 4-та субота місяця з 10:00 до 12:00.
Намюр: Площа d'Armes, кожну останню суботу місяця о 12:00.
Cet article s'adresse en priorité aux déplacés ukrainiens. Nous leur parlons des "marchés gratuits".