Вийшов путівник Мішлен, Біблія для любителів поїсти

Це традиція, яка змушує тремтіти (від страху чи хвилювання) кожного ресторатора країни. Щороку "Гід Мішлен" вручає нагороди. Їх називають "зірками". Ресторани можуть отримати 1, 2 або 3! Їх нагороджують інспектори, які таємно відвідують певні ресторани країни.

Цього понеділка в королівському театрі в Монсі відбулася церемонія нагородження результатів.

Було кілька сюрпризів

Зіркою церемонії став ресторан Boury в Розеларе, який отримав найвищу нагороду: 3 зірки. З іншого боку, велике розчарування в дуже відомому брюссельському ресторані "як вдома", який втратив третю зірку. Ось путівник Мішлен: багато емоцій, сліз радості та розчарування. Це також можливість виділити молодих кухарів, які роблять собі ім’я, отримавши першу зірку.

Зазвичай путівник Мішлен доступний у паперовому форматі. Він теж товстий, як цегла!

Новинка цього року: випущено лише цифрове видання довідника. Заслужені кухарі більше не зможуть обрамити сторінку довідника, де вказано їх ім'я...

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