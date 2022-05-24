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Ukraine - Україна

Вийшов путівник Мішлен, Біблія для любителів поїсти

Вийшов путівник Мішлен, Біблія для любителів поїсти
il y a 5 heures1 min
Par Charlotte Legrand

Це традиція, яка змушує тремтіти (від страху чи хвилювання) кожного ресторатора країни. Щороку "Гід Мішлен" вручає нагороди. Їх називають "зірками". Ресторани можуть отримати 1, 2 або 3! Їх нагороджують інспектори, які таємно відвідують певні ресторани країни.

Цього понеділка в королівському театрі в Монсі відбулася церемонія нагородження результатів.

Було кілька сюрпризів

Зіркою церемонії став ресторан Boury в Розеларе, який отримав найвищу нагороду: 3 зірки. З іншого боку, велике розчарування в дуже відомому брюссельському ресторані "як вдома", який втратив третю зірку. Ось путівник Мішлен: багато емоцій, сліз радості та розчарування. Це також можливість виділити молодих кухарів, які роблять собі ім’я, отримавши першу зірку.

Зазвичай путівник Мішлен доступний у паперовому форматі. Він теж товстий, як цегла!

Новинка цього року: випущено лише цифрове видання довідника. Заслужені кухарі більше не зможуть обрамити сторінку довідника, де вказано їх ім'я...

Якщо ви любите кінокласику і хочете відкрити французький комедійний фільм, ми рекомендуємо "крило або стегно". Ви знайдете "пам'ятник" Французьке кіно, актор Луї де Фюнес. 

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Cet article s'adresse en priorité aux populations venues d'Ukraine depuis le début de la guerre. Nous leur expliquons ici ce qu'est le guide Michelin.

© Tous droits réservés

Ось путівник Мішлен: багато емоцій, сліз радості та розчарування. Це також можливість виділити молодих кухарів, які роблять собі ім’я, отримавши першу зірку.

Зазвичай путівник Мішлен доступний у паперовому форматі. Він теж товстий, як цегла!

Новинка цього року: випущено лише цифрове видання довідника. Заслужені кухарі більше не зможуть обрамити сторінку довідника, де вказано їх ім'я...

Луї де Фюнес
Луї де Фюнес © Tous droits réservés

Якщо ви любите кінокласику і хочете відкрити французький комедійний фільм, ми рекомендуємо "крило або стегно". Ви знайдете "пам'ятник" Французьке кіно, актор Луї де Фюнес. 

Cet article s'adresse en priorité aux populations venues d'Ukraine depuis le début de la guerre. Nous leur expliquons ici ce qu'est le guide Michelin.

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